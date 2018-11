Luigi Gubitosi l' ha spuntata nella corsa per guidare Tim

Rush finale tra Luigi Gubitosi e Alfredo Altavilla per la guida di Tim. Vivendi pensa già alla rivincita sullo scorporo in assemblea : Nello stadio Tim dove domenica si disputerà un match cruciale - quello della scelta del nuovo amministratore delegato dopo la defenestrazione di Amos Genish - una delle due squadre sta già preparando l'esultanza sotto la curva. Perché i due nomi che si contenderanno la poltrona nel Rush finale, cioè Luigi Gubitosi e Alfredo Altavilla, sono entrambi espressione di Elliott, l'artefice del cambio di guardia nella stanza ...

E' colpo di scena in Telecom Luigi Gubitosi sarà il nuovo Ceo : colpo di scena in Tim. A sorpresa il comitato nomine della compagnia telefonica ha indicato Luigi Gubitosi come nuovo amministratore delegato al posto di Amos Ghenish. Una designazione che consente a Tim di avere come Ceo un manager esperto di Telecomunicazioni, avendo Gubitosi, ex direttore generale della Rai e ora commissario di Alitalia, guidato in passato anche il colosso della telefonia Wind Segui su affaritaliani.it

Luigi Gubitosi : "Per Alitalia piccolo utile nel terzo trimestre" : "Il terzo trimestre che si sta concludendo è stato un buon periodo per Alitalia. È il primo trimestre in cui Alitalia dovrebbe chiudere con un piccolissimo utile". Lo ha detto il commissario di Alitalia Luigi Gubitosi in audizione alla commissione Trasporti della Camera sulla situazione economico-finanziaria della compagnia."Era tanto tempo che non succedeva - ha aggiunto Gubitosi -. È il miglior trimestre dell'anno" in ...