Luigi Gubitosi è il nuovo Ad di Tim

Il CdA di Tim, riunitosi nel pomeriggio ha proceduto alla nomina di, attuale commissario straordinario di Alitalia, per la carica di Amministratore delegato, dopo il via libera giunto dal Comitato nomine. Già ex direttore generale della Rai ed ex Ad di Wind,prende il posto di Amos Genish sfiduciato martedì scor so a maggioranza del CdA.(Di domenica 18 novembre 2018)