Lucca | sul manifesto funebre | Niente fiori | voglio solo i gol di Cristiano

Lucca - le scuole riflettono sulla Grande Guerra e sulla forza delle donne : Non è mai facile parlare di Guerra, non è mai facile sfogliare tra le pieghe della storia e tirare fuori le pagine più cruente scritte e vissute dall’umanità, eppure abbiamo il dovere di ricordare, soprattutto ai più giovani, che quel che è stato non va cancellato, ma rivissuto, raccontato, spiegato per prendere coscienza dell’aberrazione di certi crimini e del coraggio di chi ha provato a controbatterli con le armi della parola e della ...

'Non ci provare' di Gaudenti - opera sulla violenza di genere - all'Istituto Giorgi di Lucca : Il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è alle porte e, come ogni anno, enti, associazioni e scuole si muovono per mettere in atto iniziative volte a sensibilizzare i più giovani e non solo verso un problema ormai largamente diffuso, una piaga insanabile della società odierna. Tuttavia è più che mai opportuno non abbassare la guardia, la cronaca recente ci fornisce dettagli inquietanti che non ...

Lucca : i sommersi - i salvati - i salvatori. Ritratti - racconti e pensieri sulle leggi razziali : Sabato 17 novembre la Chiesa di San Francesco nell’omonima piazza a Lucca ospita una mattinata di incontri e film dal titolo “I sommersi, i salvati, i salvatori. Ritratti, racconti e pensieri sulle leggi razziali“. Aperto a scuole e cittadinanza e fra gli appuntamenti della quinta edizione delle Conversazioni in San Francesco, l’evento è organizzato nell’ambito della rassegna San Rossore 1938, promossa dall’Università di Pisa e ...

Diego Luna al Lucca Comics 2018 con Narcos Messico come ne “Il Padrino” : “È una serie sul potere” : La prima volta di Diego Luna al Lucca Comics 2018 con Narcos Messico in anteprima per il pubblico italiano a pochi giorni dal debutto su Netflix è stata un'esperienza unica. L'attore, noto ai più per il ruolo in Rogue One: A Star Wars Story, è diventato il cattivo principale del nuovo capitolo della saga di Narcos, che dopo aver raccontato gli anni della Colombia martoriata dal terrorista Pablo Escobar e dai suoi rivali del cartello di Cali si ...

Lucca - tre giovani investiti sulle strisce da auto pirata : gravissima la 19enne Michela : I tre 19enni, studenti universitari, erano appena usciti da una discoteca in cui avevano trascorso la serata di Halloween quando un'auto li ha travolti sulle strisce pedonale. La situazione più difficile è quella della ragazza, originaria del Nuorese. L'uomo al volante è scappato ma dopo diverse ore si è consegnato alla polizia.Continua a leggere

Lucca Comics 2018 : Giorgio Mastrota sale sul palco insieme ai Nanowar of Steel : Giorgia Mastrota è molto più che un semplice presentatore di televendite televisive: la sua leggenda è tale che anni fa i Nanowar of Steel, band metal italiana, gli ha dedicato una canzone, divenuta un tormentone per tutti i rockettari e metallari italiani, che su Youtube ha raggiunto l'incredibile cifra di 2.500.000 visualizzazioni. Definito il Cavalier Custode dell'Acciaio Inox, il tormentone sopravvive da anni grazie anche alla band, che la ...

Lucca Comics 2018 : guida sul festival internazionale del fumetto - animazione - games : Lucca Comics 2018 inizia il 31 ottobre 2018 per terminare domenica 4 novembre. La grande fiera del fumetto e di tutta la cultura videoludica è pronta a rinnovare il successo delle precedenti edizioni (oltre cinquantamila biglietti venduti per la giornata di sabato 3 novembre). Da mercoledì a domenica è un susseguirsi di eventi per tutti i gusti. SCOPRI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL SITO UFFICIALE DI Lucca Comics Lucca Comics 2018: mostra di ...

Da ieri sera è in corso un incendio sul Monte Serra - tra Pisa e Lucca : Dai ieri sera è in corso un incendio sul Monte Serra, che divide le province di Pisa e di Lucca, in Toscana. La zona più colpita è Calci, in provincia di Pisa, dove il sindaco, Massimiliano Ghimenti, ha ordinato l’evacuazione The post Da ieri sera è in corso un incendio sul Monte Serra, tra Pisa e Lucca appeared first on Il Post.