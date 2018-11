L’operazione per rimuovere la vergogna

Siracusa : rinvenuta ordigno bellico - martedì 20 novembre L’operazione di bonifica : A Siracusa è stata rinvenuta (contrada Bibbia, Palazzolo Acreide) una bomba d’aereo da 250 libbre, di fabbricazione inglese: martedì 20 novembre il 4 Reggimento Genio Guastatori di Palermo procederà alle operazioni di bonifica. Verrà interdetta un’area con un raggio di 2.100 metri dal luogo di rinvenimento della bomba e per 2.000 metri in altezza. L'articolo Siracusa: rinvenuta ordigno bellico, martedì 20 novembre l’operazione ...

Ciclismo - parte L’operazione Olimpiadi 2020. Cassani a Tokyo - Nibali è già pronto : Mancano meno di due anni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia del Ciclismo inizia già a muoversi per il grande appuntamento a cinque cerchi. Non è un mistero che il difficilissimo percorso disegnato attorno al mitico monte Fuji stuzzichi parecchio le fantasie della nostra Nazionale e soprattutto di Vincenzo Nibali che, dopo la sfortunata caduta di Rio 2016 quando sembrava ormai essere lanciato verso una medaglia, vorrà sicuramente dare ...

Carige sarà salvata dalle altre banche - ma i principali azionisti non parteciperanno alL’operazione : Carige, la banca genovese da anni in gravi difficoltà, sarà salvata dalle altre banche italiane che acquisteranno un’obbligazione Carige da 320 milioni di euro che potrà essere in futuro convertita in azioni. Pietro Modiano, presidente della banca, ha definito l’operazione

Novak Djokovic - la fragilità del n°1 : “ho pianto per 3 giorni dopo L’operazione. Ero vuoto - vi racconto il mio calvario” : Novak Djokovic ha messo a nudo le sue emozioni, raccontando quello che ha provato dopo l’infortunio e durante la sua riabilitazione dopo l’operazione al gomito Gli ultimi mesi della carriera di Novak Djokovic sono stati pieni di punti di domanda. Poca confidenza con le vittorie, tanti punti persi per strada e un infortunio al gomito che non gli dava tregua. Il tutto avvenuto dopo aver vinto il Roland Garros, l’ultimo Slam che gli mancava ...

Scandalo Football Leaks : ecco il vero costo delL’operazione Neymar : Continua l’inchiesta che sta mettendo in imbarazzo la Fifa e alcune tra le società più importanti del calcio europeo. Football Leaks, il sito che sta scavando nei segreti del colossi calcistici, nei giorni scorsi aveva puntato il dito contro la Federazione internazionale, rea di aver coperto le presunte irregolarità finanziarie di Psg e Manchester City, con le quali i due club avrebbero scavalcato le restrizioni del Fair Play ...

Marotta-Inter - L’operazione vendetta è iniziata : Giuseppe Marotta è pronto ad una nuova avventura a tinte nerazzurre, dopo l’addio amaro con la Juventus adesso la voglia di rivalsa è enorme “Juventus Football Club S.p.A. comunica che sono stati sciolti i rapporti di lavoro dirigenziale con il signor Giuseppe Marotta con il riconoscimento al medesimo dell’indennità sostitutiva di preavviso che ammonta all’importo lordo di € 361.775, nonché dell’ulteriore importo lordo ...

Rugby – Infortunio Marcello Violi : il bollettino medico dopo L’operazione alla spalla sinistra : bollettino medico Marcello Violi: operazione alla spalla sinistra per il numero 9 delle Zebre Il mediano di mischia dello Zebre Rugby Club e della Nazionale Italiana Marcello Violi è stato sottoposto ad intervento chirurgico a seguito di una lussazione della spalla sinistra, riportata nel corso della partita del 20 Ottobre scorso allo Stadio Lanfranchi di Parma contro i Bristol Bears in EPCR Challenge Cup. Il trauma ha provocato una ...

Boris Becker : riuscita con successo L’operazione per il cancro alla pelle : Che la vita di Boris Becker, ex campione di tennis sei volte vincitore dello Slam, fosse stata tutt’altro che semplice negli ultimi anni era un fatto abbastanza risaputo leggendo le cronache: dalla bancarotta dichiarata per non aver onorato un debito alla separazione dopo 13 anni di storia d’amore dalla sua seconda moglie, sono tante le battaglie che si è trovato di fronte. L’ultima in ordine di tempo l’ha combattuta contro un cancro alla pelle ...

Tutela del mare - Ischia Clean Blitz : oggi L’operazione si è concentrata a Lacco Ameno e a Sant’Angelo : “Più di 6 quintali di immondizia trovati sui fondali marini di Ischia e c’è anche una protesi dentaria. Prosegue a ritmo serrato Ischia Clean Blitz. oggi l’operazione si è concentrata a Lacco Ameno e a Sant’Angelo. Intanto tra i rifiuti portati alla luce ieri, abbiamo trovato anche una protesi dentaria”: lo ha dichiarato Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. l’operazione Ischia Clean Blitz c’è nonostante le ...

Snowboard - sorpresa Moioli : l’azzurra già in pista dopo nemmeno venti giorni dalL’operazione : Recupero lampo per Michela Moioli, l’atleta azzurra torna in pista 20 giorni dopo l’operazione Recupero lampo per Michela Moioli, la campionessa olimpica di Snowboardcross si è già ripresa dall’intervento chirurgico subito il 4 ottobre a Milano e ha partecipato all’allenamento degli Azzurri programmato al Passo dello Stelvio. La 23enne bergamasca, operata 20 giorni fa per una cisti parameniscale e un frammento del ...

Snowboardcross - recupero lampo di Michela Moioli! In pista a 20 giorni dalL’operazione : Michela Moioli non conosce limiti e torna in pista ad appena 20 giorni di distanza dall’operazione a cui si era sottoposta lo scorso 4 ottobre a Milano. La Campionessa Olimpica di Snowboardcross, che era finita sotto i ferri per curare una cisti parameniscale e un frammento del menisco del ginocchio sinistro, si è resa protagonista di un recupero lampo e ha calzato gli scarponi per partecipare a un allenamento insieme agli altri azzurri al ...

Ambiente : 4 interventi in corso - iniziata L’operazione Ischia Clean Blitz : “Questa mattina alle ore 9 abbiamo dato inizio all’operazione Ischia Clean Blitz. Abbiamo incominciato ben 4 interventi, a San Pietro, alla Spiaggia dei Pescatori, alla Baia Cartaromana, a Punta San Pancrazio ed a Forio”. Lo ha annunciato ora Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” . “Le operazioni che sono in questo momento in corso – ha proseguito Miccio – si stanno effettuando con pescherecci, Operatori Tecnico ...

Wembley - nuova proposta d’investimento dopo L’operazione Khan : La nuova borsa IPSX ha consigliato una quotazione da 600.000 sterline dello stadio di Wembley dopo il fallimento dell'operazione Khan. L'articolo Wembley, nuova proposta d’investimento dopo l’operazione Khan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Intervento Tunnel Carpale - tempi di recupero : quanto dura la convalescenza dopo L’operazione? : L’Intervento del Tunnel Carpale è una semplice operazione che si esegue sul nervo mediano della mano, quando questo è soggetto ad una tensione che porta il soggetto ad avere difficoltà anche nelle attività quotidiane più semplici. Nonostante sia un Intervento assolutamente non invasivo, è bene sapere quanto duri la convalescenza dopo l’operazione, per fare in modo chei tempi di recupero vengano rispettati e che non si incorra in eventuali ...