Lo spread stabile a 300 danneggia le industrie

Lo spread apre stabile a 313 punti : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in sostanziale stabilità a 313 punti, dopo aver chiuso ieri a 314 punti. La risposta inviata dal Governo sulla manovra non è piaciuta a Bruxelles e l'Italia va ...

La Brexit fa bene alle Borse Ue Future positivi. spread stabile : I Future sull'Europa sono positivi. Sul mercato secondario, lo Spread tra Btp e Bund tedeschi apre a quota 307 punti, in calo rispetto ai 310 punti della chiusura di ieri, giornata in cui il differenziale ha toccato i 317 punti. I mercati resgiscono al brabbio di ferro tra Italia e Ue Segui su affaritaliani.it

spread Btp apre stabile a 297 punti : ANSA, - ROMA, 9 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 297 punti con un rendimento al 3,40%. 9 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

spread stabile - i veri rischi per l'Italia sono altri : Il mercato ora sa che struttura ha la legge di bilancio , ha visto come hanno reagito le agenzie di rating che valutano la tenuta del debito , ha misurato la frenata dell'economia, Ha anche capito ...

Borse incerte in attesa del voto Usa. Settimana cruciale per la Manovra - spread stabile : MILANO - Giornata incerta per le Borse europee, che chiudono in recupero ma senza dare una sferzata netta all'orientamento di debolezza. Milano termina gli scambi in calo dello 0,56%. Contrastate le ...

Lo spread apre stabile a 290 punti : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre stabile a 290 punti, lo stesso livello della chiusura di venerdì scorso, giornata in cui ha anche toccato un minimo di 286 punti. Il rendimento frena al 3,323% ...

Sovereign UE stabile in avvio - spread a 317 punti base : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha difeso ancora i piani di Palazzo Chigi e le previsioni della manovra basate su "prospettive reali", ma ha anche affermato che il Paese non può reggere a ...

Borse in calo in scia al tonfo di Wall Street. spread stabile : Sia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sia il ministro dell'Economia Giovanni Tria hanno manifestato preoccupazione per i livelli degli ultimi giorni: 'Se si mantiene a questi livelli è un ...

Borsa verso un avvio in rosso spread stabile sotto 310 punti : Ancora una seduta all'insegna delle vendite. I futures indicano aperture in rosso sia per le piazza americana sia per i listini europei. Segui su affaritaliani.it

Piazza Affari passa in negativo. Stabile lo spread : Piazza Affari passa in negativo dopo una partenza in verde , in un'Europa che pure annulla i guadagni iniziali. A prevalere è la cautela in vista del verdetto della Commissione europea sulla Manovra ...

Piazza Affari ancora in rialzo spread stabile sotto quota 300 : I listini europei si preparano a un'altra giornata positiva sulla scia del rimbalzo convinto di Wall Street, che ieri con il Dow ha guadagnato il 2,17% sulla scia dei buoni risultati trimestrali di alcune banche come Morgan Stanley. Segui su Affaritaliani.it

La Borsa verso un nuovo rialzo spread stabile sotto quota 300 : I listini europei si preparano a un'altra giornata positiva sulla scia del rimbalzo convinto di Wall Street, che ieri con il Dow ha guadagnato il 2,17% sulla scia dei buoni risultati trimestrali di alcune banche come Morgan Stanley. Segui su affaritaliani.it

spread Btp/Bund parte stabile a 304 : ANSA, - ROMA, 16 OTT - partenza stabile per lo Spread fra Btp e Bund all'indomani dell'approvazione della manovra e del dl fiscale da parte del cdm e l'invio alla Ue del Draft Budgetary Plan. Il ...

Le Borse europee tentano il rimbalzo. Bene i listini asiatici. spread stabile a 300 punti : Piazza Affari rallenta rispetto all’avvio di seduta. Il Ftse Mib che guadagna lo 0,2% a 19.414 punti. Girano in calo Cnh (-1,5%) e Tim (-1,1%). Lo Spread tra il Btp e il Bund si attesta a 300 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,52%. In rosso anche Saipem (-0,8%) e Mediaset (-0,7%). Proseguono in rialzo le banche tra cui Intesa ...