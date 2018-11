LIVE Venezia-Olimpia Milano basket | Serie A in DIRETTA | scontro diretto al vertice | in

oasport

: Martedì #20novembre, nell’ambito della Festa della Madonna della Salute, famosi monumenti di Venezia saranno illumi… - visitmuve_it : Martedì #20novembre, nell’ambito della Festa della Madonna della Salute, famosi monumenti di Venezia saranno illumi… - comunevenezia : A #Barcellona il #C40Talks e lo Smart City Expo World Congress. De Martin e Battistella impegnati a raccontare al m… - comunevenezia : #AcquaAlta: ??prevista martedì #20novembre una marea molto sostenuta. ??leggi le previsioni del @ICPSMVenezia:… -

(Di domenica 18 novembre 2018) Buonasera e benvenuti alladi, sfida valida per la 7a giornata dellaA 2018-2019 di. L’incontro mette in palio la prima posizione solitaria in classifica e vede una di fronte all’altra le due grandi dominatrici di questo inizio di stagione. Sia l’che la Reyer viaggiano infatti a punteggio pieno e stanno trovando buoni risultati anche in Europa. I favori del pronostico non possono che andare a, reduce dalla vittoria in Eurolega contro il Darussafaka, trascinata dai soliti Mike James e Vladimir Micov. Coach Simone Pianigiani però dovrà fare a meno di due pedine importanti, come Nemanja Nedovic e Amedeo Della Valle.arriva all’incontro dopo la brutta sconfitta casalinga contro Nanterre inball Champions League. La formazione di Walter De Raffaele avrà bisogno del miglior Austin Daye per provare ad ...