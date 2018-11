LIVE Moto3 | GP Valencia 2018 in DIRETTA | risultato e aggiornamenti in tempo reale

oasport

(Di domenica 18 novembre 2018) Buongiorno e benvenuti alladella gara didel Gran Premio della Comunitàna, ultima tappa della stagione del Motomondiale. L’ultimo capitolo di un Mondiale davvero spettacolare ed equilibrato vedrà tutti i piloti della griglia andare a caccia del successo di tappa a viso aperto, visto che il titolo iridato è stato già assegnato all’iberico Jorge Martin con una gara d’anticipo, in Malesia. L’unico verdetto ancora da emettere riguarda la piazza d’onore al termine del Campionato, con Marco Bezzecchi che vanta 9 punti di vantaggio su Fabio Di Giannantonio in vista dell’ultima gara. Al riminese basterà salire sul podio per conservare la seconda posizione in classifica e chiudere la stagione da vice-campione del mondo, proiettandosi con fiducia alla sua nuova avventura in Moto2. Si profila una gara con un gruppo di testa ...