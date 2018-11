L’Isola di Pietro 2 | anticipazioni ultima puntata 25 novembre | Caterina morirà come

ilnotiziangolo

: L’Isola di Pietro 2, ultima puntata 25 novembre 2018: Caterina viene rapita? - MastrotekPino : L’Isola di Pietro 2, ultima puntata 25 novembre 2018: Caterina viene rapita? - fainformazione : L’Isola di Pietro 2 Anticipazioni Domenica 25 Novembre 2018, Sesta e Ultima puntata - Spettegolando L’isola di Piet… - fainfocultura : L’Isola di Pietro 2 Anticipazioni Domenica 25 Novembre 2018, Sesta e Ultima puntata - Spettegolando L’isola di Piet… -

(Di domenica 18 novembre 2018) Ed eccoci qui giunti al capolinea de L’Isola di2 che domenica prossima, il 25, tornerà in onda con l’della stagione. Gli ascolti non sonostatila prima ma sicuramente non tali da dover dire addio alla fiction con Gianni Morandi, ci sarà un rinnovo? E’ ancora presto per pensare a questo visto che il pubblico si trova in mezzo ad un intricato giallo e, molto probabilmente, ad una sorta di serial killer la cui follia arriva dal passato e lega insieme l’omicidio/suicidio dei genitori di Diego ma anche Vanessa e Giulia, a loro si unirà la dolceDE L’ISOLA DI2 Proprio in questa pen, Elena ha deciso di trovare un collegamento tra vecchio e nuovo caso e sembra che l’unico punto in comune sia Diego. Ad incastrarlo è proprio il bracciale della madre che lui cerca ...