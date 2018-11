L' Isola di Pietro 2 Anticipazioni sesta puntata | Caterina difende Diego | ' non è lui

L'Isola di Pietro 2 - trama 25 novembre : Caterina pronta per una nuova vita : La prossima settimana su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata de L'Isola di Pietro 2. La serie televisiva con protagonista Gianni Morandi è arrivata alla conclusione, terminando una seconda stagione ricca di colpi di scena. Nell'ultimo episodio molti saranno i colpi di scena. Caterina lascerà Riccardo, mentre, Elena e Alessandro metteranno da parte i loro rancori, accogliendo con gioia il prossimo nascituro. Giulia e Vanessa morte per mano ...

Replica L'Isola di Pietro 2 - la 5ª puntata visibile on-line su MediasetPlay : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con la fiction L'Isola di Pietro 2 con Gianni Morandi e Lorella Cuccarini. Stasera 18 novembre verrà trasmessa in prima visione assoluta la quinta e penultima puntata di questa nuova stagione che sta ottenendo ottimi risultati d'ascolto. La serie, infatti, si sta portando a casa la medaglia d'oro degli ascolti della domenica, battendo quasi sempre il programma Che tempo che fa in onda su Raiuno. ...

L’Isola di Pietro 2 quinta puntata : trama e anticipazioni 18 novembre 2018 : L’Isola DI Pietro 2 quinta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Canale 5 la fiction con Gianni Morandi. Di seguito trama e anticipazioni del quinto appuntamento domenica 18 novembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Isola di Pietro 2 quinta puntata: trama e anticipazioni 18 novembre 2018 Mentre Caterina non riesce a confessare a Diego di aver lasciato Fabrizio, Elena e Pietro ritrovano ...

Anticipazioni L'Isola di Pietro 2 ultima puntata - Diego scopre la verità sui genitori : Anche questa fiction Mediaset, L'isola di Pietro 2, sta per volgere al termine. Domenica 25 novembre, su Canale 5, andrà in scena la sesta e ultima puntata. Si preannuncia un finale ricco di suspense, nel quale, finalmente, verranno a galla molte verità. Si scoprirà cosa è successo a Vanessa Silas e a Giulia Canale, morte in circostanze piuttosto misteriose. L'attenzione si focalizzerà, inoltre, anche sulla dolcissima Elena, la quale nelle ...

L’Isola di Pietro 2 - il padre di Diego è ancora vivo e ritorna? Ultime curiosità : Anticipazioni L’Isola di Pietro 2: il padre di Diego non è morto? Con le Ultime anticipazioni de L’Isola di Pietro 2, non possiamo certamente evitare di parlare del padre di Diego. Nel corso della seconda stagione, sono emersi svariati segreti sulla famiglia del ragazzo e non pochi riguardano proprio i suoi genitori. Diego ha scoperto […] L'articolo L’Isola di Pietro 2, il padre di Diego è ancora vivo e ritorna? Ultime ...

Mirto - il tenerissimo Golden Retriever di «L'Isola di Pietro 2» - : Il suo giocattolo del cuore è una pallina da tennis e il suo sport preferito è il «Rally-Obedience», un percorso a stazioni da fare nel minor tempo possibile. Oppure si diverte ad abbaiare ai cani ...