Lino Banfi | la mancata conferma di ' Un medico in famiglia 11' | ' Un vero peccato'

Lino Banfi : 'Girerò una nuova fiction con Albano - parte delle riprese in Russia' : L'attore Lino Banfi ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornale 'Tv Sorrisi e Canzoni', un'occasione per parlare dei suoi prossimi progetti lavorativi. Ha invitato tre lettori di Sorrisi e Canzoni nella sua "orecchietteria" di Roma dove ha fatto gustare i segreti della sua cucina. Durante l'intervista, Banfi ha posto l'accento sui nuovi impegni che lo vedranno partecipare a una fiction nel prossimo anno: si tratta di una serie televisiva ...

Giancarlo Giorgetti - Mikhail Kusnirovich - Lino Banfi - Real Madrid e Barca alla “Cerimonia di Premiazione” di “Sport Movies & Tv 2018” : Lunedì 19 Novembre (ore 18) l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia (P.zza Lombardia 1 – angolo Via Melchiorre Gioia, 37 – Milano) aprirà le porte allo Sport, al Cinema, alla Televisione e alla Cultura per la consegna delle “Guirlande d’Honneur” ai vincitori di “Sport Movies & TV 2018 – 36th MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST” (www.sportMoviestv.com) Finale del Campionato Mondiale del Cinema, della Televisione, della Cultura e ...

Lino Banfi e Al Bano in una fiction Rai tra Puglia e Russia : la conferma dell’attore : Magari nonno Libero non tornerà ma quello che è certo è che Lino Banfi e Al Bano presto saranno insieme in una fiction Rai. Lo abbiamo annunciato già nelle scorse settimane e torniamo a parlarne oggi perché proprio l'attore pugliese ha detto la sua sul misterioso progetto confermando che si farà anche se al momento non ci sono dettagli a riguardo. A parlare della fiction è proprio Lino Banfi che, ai microfoni della trasmissione I Lunatici di ...

Lino Banfi : "Farò una fiction sulla Puglia insieme ad Al Bano. Le donne? Non mi hanno mai molestato" : Lino Banfi non sembra aver per nulla voglia di andare in pensione. Il popolare attore pugliese, intervistato nel corso del programma radiofonico I Lunatici, ha parlato di una possibile fiction in cui a breve dovrebbe apparire assieme ad Albano, anche lui pugliese.Mi chiamano tantissimi giornalisti che vogliono sapere come sia questa fiction. Né io né Albano sappiamo ancora nulla, ci telefoniamo e ci divertiamo a pensare a come ...

Domenica In – Settima puntata del 28 ottobre 2018 – Lino Banfi - Alessandro Gassman tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi e talent. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Settima puntata del 28 ottobre 2018 – Lino Banfi, Alessandro Gassman tra gli ospiti. Talk, interviste, giochi e ...

Domenica In/ Anticipazioni : Carlotta Mantovan - Lino Banfi e Nino D’Angelo tra gli ospiti di Mara Venier : Quali saranno gli ospiti e le Anticipazioni di Domenica In? Scopriamo tutti i dettagli sul programma Domenicale condotto da Mara Venier a partire dalle 14 su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 12:11:00 GMT)

