L' inchiesta sulle scommesse on line illegali | il gip | ' Schembri a capo di un' associazione

[L'inchiesta] Le mani della Ndrangheta sulle ambulanze e sui malati. "Ospedale occupato militarmente" : "Quinta Bolgia", quella che nell'inferno dantesco punisce i barattieri, coloro che trassero profitto dalle proprie cariche pubbliche. Questo il nome dell'inchiesta che scuote la Calabria, nella ...

Mafia - la maxi inchiesta 'Montagna' : scontro sulle parti civili : Mafia, la maxi inchiesta 'Montagna': scontro sulle parti civili Sabella, Fragapane e Quaranta 'Atti di costituzione, vaghi, carenti e in molti casi presentati da associazioni che non hanno alcun ...

inchiesta sulle nomine - assolta la sindaca di Roma Virginia Raggi - : La Procura aveva chiesto 10 mesi di reclusione. Dopo la sentenza Virginia Raggi è scoppiata in un pianto liberatorio e ha abbracciato tra gli applausi i suoi avvocati: "Andiamo avanti a testa alta"

Premio Giustolisi - vince Fq MillenniuM con l’inchiesta sulle nozze forzate e il “servizio segreto” che salva le ragazze : L’inchiesta “Nomi falsi e case protette. Il servizio segreto che salva le ragazze dai matrimoni combinati” di Martina Castigliani ha vinto il Premio Franco Giustolisi “Giustizia e verità” ex aequo con i giornalisti Giovanni Tizian e Stefano Vergine de l’Espresso. L’articolo è stato pubblicato nel numero di marzo 2018 di Fq MillenniuM, il mensile del Fatto Quotidiano diretto da Peter Gomez. Il Premio alla ...

Notte dei cristalli - Acheronta Movebo : il libro inchiesta sulle tracce della testimone e del suo fidanzato che sfidò Freud : La Notte tra il 9 e il 10 novembre di ottant’anni fa si scatenarono in tutta la Germania dei pogrom antiebraici. Moltissimi negozi e abitazioni di proprietà di ebrei furono distrutti e saccheggiati, numerose sinagoghe furono incendiate. In quella terribile Notte, nota come Kristallnacht – Notte dei cristalli, per via delle vetrine frantumate, i cui cocci l’indomani ricoprivano le strade – furono assassinati circa 400 ebrei, più di 30.000 furono ...

Senato - Sì a Comm.inchiesta sulle Banche : 14.50 Via libera dal Senato con 245Sì,nessun voto contrario e 4 astenuti,a una commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario. Il provvedimento aveva già incassato l'unanimità alla Commissione Finanze. Casini,che si è astenuto e presidente della commissione nella precedente legislatura, ritiene "un atto di autolesionismo parlamentare il prolificare delle commissioni d'inchiesta". Il provvedimento ora va alla Camera.

Enigate - arriva in libreria il nuovo libro inchiesta di Claudio Gatti sulle tangenti internazionali che l’Ente pubblico è accusato di aver pagato : La vicenda che la Procura di Milano considera la più grande tangente di sempre, pagata dall’Eni all’ex ministro del Petrolio nigeriano, viene raccontata in esclusiva dal giornalista che l’ha portata alla luce, Claudio Gatti, in libreria da oggi (15 euro, ed. Paper First). Parliamo del miliardo di dollari bonificato dall’Ente petrolifero italiano e finito su conti bancari offshore legati ad alti papaveri corrotti della classe politica nigeriana ...

Pesticidi e microtossine nella pasta : l'inchiesta de Il Salvagente sulle marche - mentre Bayer cade in borsa : Il tema glifosato torna in auge grazie ad un'interessante inchiesta de Il Salvagente e dopo il crollo di Bayer a Francoforte dopo la condanna negli Usa per glifosato. Da quando lo scandalo glifosato è ...