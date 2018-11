huffingtonpost

: L'Hilton di Roma ha preparato i pasti per il pranzo di Papa Francesco con i poveri - HuffPostItalia : L'Hilton di Roma ha preparato i pasti per il pranzo di Papa Francesco con i poveri - Manuzennaro : RT @Guide_Rep: #Roma: scopri un lato diverso della Città Eterna con Hilton! - Guide_Rep : #Roma: scopri un lato diverso della Città Eterna con Hilton! -

(Di domenica 18 novembre 2018) Come nella parabola evangelica, iinvitati oggi in Vaticano da, sono stati serviti da una cucina da re: quella dell'Hotel Cavalieridi, albergo a cinque stelle, che fa parte di una delle più grandi catene alberghiere del mondo, storico marchio americano che è oggi è posseduto da Blackstone e la cui maggioranza è passata a Hna, una conglomerata asiatica.Cavalieriha offerto ilper tremila invitati, in collaborazione con l'Ente Morale Tabor. E l'Aula Paolo VI si è trasformata in un'enorme sala da, e iloggi ha mangiato con questa moltitudine di.Oggi infatti la Chiesa cattolica celebra per la seconda volta la Giornata mondiale dei, un'iniziativa nata alla fine del Giubileo della Misericordia, per "favorisce una crescente attenzione alle necessità degli ultimi, degli ...