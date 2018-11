Lega-5 Stelle | dieci punti di scontro

Mezzogiorno - così la Lega dimezza le distanze dai cinquestelle : Se si votasse domani la Lega, stando a un sondaggio di Swg, nel Mezzogiorno raccoglierebbe il 20 per cento dei voti. Alle scorse elezioni aveva l'8,4%. Secondo il politologo Roberto D'Alimonte, per ...

La 'Sugar Tax' arriva anche in Italia - è la proposta di 5 Stelle e Lega : arriva anche in Italia la "sugar tax" ed è già battaglia per definire la destinazione delle risorse che ne deriveranno. I principali ministeri iniziano iniziano a contendersi i proventi delle nuove tasse che saranno applicate in primis alle bevande zuccherate. Dopo che numerosi Paesi europei hanno deciso di seguire il Regno Unito nella lotta contro l'obesità e il diabete, oggi il Governo Italiano ha chiuso le presentazioni dei parlamentari per ...

Bankitalia preoccupata per la controriforma delle Bcc di Lega e 5 Stelle : Il termometro nei corridoi della Banca d'Italia indica una temperatura elevata. Preoccupazione, e forte, perché il disegno di Lega e 5 Stelle sulle Bcc - che punta a scardinare la riforma approvata nel 2016 dal governo Renzi - è ritenuto foriero di fattori di instabilità per i piccoli e perciò fragili istituti di credito cooperativo. "Così rischiamo di essere impallinati", è il ragionamento che circola ...

Tassa sulla Coca-Cola - nella manovra spunta un emendato votato da Lega e Movimento 5 Stelle : L'emendamento che non ti aspetti. In commissione finanze è stata approvato un emendamento che prevede di Tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del...

Sondaggi - per Swg la Lega cresce mentre i 5 stelle calano ancora. Consenso per il governo al 59 - 1% : La Lega sale e il M5s scende nelle intenzioni di voto. Se solo ieri l’istituto Ixè segnalava che il Carroccio “è uscito dal trend di crescita” e scende sotto il 30%, oggi il Sondaggio Swg dà un quadro diverso e segnala un +1,3 per cento di consensi (dal 30,4 al 31,7 per cento) nell’ultima settimana per Matteo Salvini e i suoi. Concordi entrambe le rilevazioni invece nel notare un calo del Movimento 5 stelle: secondo Swg i ...

Tasse : nuova stangata in arrivo dal governo Lega e Cinque Stelle per chi viaggia : Arriva una nuova stangata per chi viaggia. Di fatto l'Anci in audizione al Senato sul dl Fiscale ha messo sul campo le proposte per dare ossigeno alle casse dei Comuni.Si in cima alle richieste c'è un nuovo tributo da applicare nelle città metropolitane di circa 1-2 euro sui biglietti dei passeggeri che partono dagli aeroporti e dai porti. Inoltre i Comuni hanno chiesto un aumento dei tariffari per le imposte sulla pubblicità e l'unificazione di ...

Pd - Renzi 'Il nemico non è Zingaretti ma l asse Lega-5Stelle' : ' Il mondo non inizia con questo congresso e non finisce con questo congresso. Non mi interessa sconfiggere Zingaretti, ma la barbarie del pensiero grillo-leghista'. Ancora: 'Non dico di azzerare la ...

La Lega scarica Pillon e si allinea ai 5 Stelle : "Legge da modificare" : La Lega non andrà alle crociate per difendere l'idea di famiglia del senatore Simone Pillon. Il disegno di legge sull'affido condiviso, è "una iniziativa autonoma di Pillon", spiegano dal Carroccio. Soprattutto non ha il placet del ministro della Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana, che aveva già dato un parere piuttosto critico al ddl, al momento in discussione in Commissione Giustizia al Senato. "A mio modo di vedere ci sono sicuramente ...

Ponte Morandi : i 5 Stelle vogliono i cinesi nella ricostruzione mentre la Lega no : Il Ponte Morandi, dopo la tragedia che ha coinvolto la citta' di Genova il 14 agosto scorso, dovra' essere ricostruito. Sono state avanzate diverse ipotesi, negli ultimi tempi il commissario alla ricostruzione insieme a una parte di grillini starebbe pensando ad affidare la ricostruzione alla Cina. La Lega dissente e avverte che sarebbe un danno d'immagine enorme per il nostro Paese. Ponte Morandi, ipotesi ricostruzione affidata ai cinesi Il ...

Mara Carfagna critica la Lega : “Sta dando la possibilità ai 5 stelle di distruggere il paese” : Mara Carfagna a Mattino 5 critica la Lega aspramente A Mattino Cinque, il vicepresidente della Camera, la forzista Mara Carfagna, ha espresso la sua opinione sui possibili effetti che andranno ad impattare sul Paese per via della manovra finanziaria presentata dal Governo gialloverde. Intervistata da Francesco Vecchi, l’ex Ministro per le pari opportunità ha spiegato: “Guardi, per quello che stanno facendo io mi auguro che durino il ...

I Cinque Stelle pagano e la Lega incassa : così Salvini ha avuto la meglio in tutti gli scontri con "l'amico" Di Maio : L'uscita dall'aula dei senatori dissidenti durante il voto di fiducia al Decreto Sicurezza è forse la spia più eclatante che qualcosa, nella prima esperienza al Governo del Movimento 5 Stelle, non stia funzionando a dovere. Con il passare dei giorni, le voci sulla debolezza dei vertici nei confronti dell'alleato leghista si vanno via via rinforzando. Il malumore è tangibile dopo i passi indietro, le rettifiche, i bagni di ...

Prescrizione - accordo Lega-5 stelle. Stop dopo il primo grado ma dal 2020 : L'entrata in vigore della norma slitta a dopo la riforma complessiva del processo penale, come ha annunciato il ministro della giustizia Bonafede. Bagarre delle opposzioni in Commissione - dopo le ...

Sulla prescrizione la Lega sceglie la giustizia a 5 Stelle : L'accordo c'è, ma come spesso accade con il governo gialloverde è, di fatto, un rinvio. Meno di un'ora di vertice a Palazzo Chigi e Matteo Salvini, Luigi Di Maio e il ministro della giustizia Alfonso Bonafede (era presente anche il premier Giuseppe Conte), festeggiano. La riforma della prescrizione

I fronti che restano ancora aperti tra Lega e Movimento 5 stelle : Contrasti sotto traccia - il Movimento 5 stelle avrebbe bloccato la nomina di un esterno alla direzione del personale del ministero dell'Economia - con la necessità però per pentastellati e leghisti ...