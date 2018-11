Le più famose piste da sci nel Lazio

Autunno : le feste più famose e le leggende : Autunno è sinonimo di vendemmia, di feste ggiamenti legati al vino, ma non solo. Tra le feste più famose : festa dei donni e ricordo degli Angeli Custodi (entrambe cadono il 2 ottobre); Oktoberfest (festa della birra); Halloween, Ognissanti e Commemorazione dei defunti ( dal 31 ottobre al 2 novembre); notte dei falò (5 novembre) in ricordo della congiura delle polveri, la famosa estate di San Martino (11 novembre); il giorno del Ringraziamento, ...

È sparita una delle attrici cinesi più famose al mondo : Da tre mesi non si hanno più notizie di Fan Bingbing, che aveva partecipato agli X-men e alla giuria di Cannes: potrebbe essere nei guai con il Partito Comunista Cinese