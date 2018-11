Le conseguenze della scristianizzazione dell’Europa

ilfoglio

: Altro che crescita al +1,5% per il 2019 come ha stimato il Governo! Con ultimi dati #ISTAT sarà già una buona notiz… - renatobrunetta : Altro che crescita al +1,5% per il 2019 come ha stimato il Governo! Con ultimi dati #ISTAT sarà già una buona notiz… - MiMancaWeah : @GiovaAlbanese @StePeduzzi Da sempre gli azzurri che vanno nei vari stadi d’Italia con la maglia della nazionale su… - Wulfuhm : RT @Wulfuhm: 'Il libro 'The Road to 9/11: Wealth, Empire, and the Future of America' narra delle conseguenze della politica estera statunit… -

(Di domenica 18 novembre 2018) Roma. Qual è il nostro rapporto con la morte in un’Europa scristianizzata e in cui le grandi ideologie sono finite? Se lo chiedono Régis Debray e Rémi Brague in due libri, il primo nell’Angle mort, il secondo in Sur la religion. In quello di Debray ci sono due libri in uno: il confronto fra i jihadi