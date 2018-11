Lazio | Rossi segna prima di andare via

Serie A Lazio - cinque gol di Rossi nell'amichevole con la Cavese. Termina 7-0 : ROMA - Amichevole per la Lazio nella settimana della sosta. I biancocelesti di Inzaghi sono scesi in campo nella mattinata di oggi contro la Cavese vincendo con il punteggio di 7-0. Assenti, tra le ...

Lazio-Cavese 7-0 : è Rossi show - il baby primavera ne segna 5 : Sette gol e Rossi show nell'amichevole giocata questa mattina dalla Lazio a Formello contro la Cavese, formazione che milita nel campionato di Eccellenza laziale,. Il giovane attaccante ha messo a ...

Grande Fratello Vip - Fabio Basile prossimo all'uscita dalla casa : la riveLazione-choc di un ex gieffino : Fabio Basile fa parte del gruppo di concorrenti rimasti nell'ombra di questa terza edizione del Grande Fratello Vip . A riportarlo alla luce è la sua papabile uscita nella diretta speciale di stasera, ...

Catastrofe naturale sull’Etna e nell’area nord della città di Catania : domenica prossima nel capoluogo etneo una simuLazione di maxi emergenza sanitaria : Una simulazione di maxi emergenza sanitaria è in programma domenica prossima a Catania: verrà simulato uno scenario estremo, una Catastrofe naturale sull’Etna e nell’area nord della città etnea. L’iniziativa, promossa dall’azienda Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, servirà da stress test per il nuovo pronto soccorso per adulti che entrerà in funzione domenica 18 novembre, quando chiuderà definitivamente lo storico ...

MotoGp - le riveLazioni di Jorge Lorenzo : “io non farò mai come Rossi” : MotoGp, Jorge Lorenzo non condivide le scelte di Valentino Rossi in merito alla carriera ‘prolungata’ del Dottore Jorge Lorenzo è ancora alle prese con i ben noti problemi fisici, che lo hanno costretto a dare forfait per quanto concerne il Gp della Malesia. Il pilota della Ducati, ha trovato il tempo di parlare del suo futuro, che sarà diametralmente opposto a quello del collega ed ex compagno Valentino Rossi. Lorenzo non ...

Provincia - le congratuLazioni di Rossi al neo presidente Abramo : 'Al sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, vanno le più sincere congratulazioni per l'elezione a presidente della Provincia di Catanzaro. È un importante riconoscimento ad un amministratore da sempre ...

Fugatti vola al 47% : potrà governare da solo. DesoLazione Pd - orgoglio Rossi : TRENTO. Un plebiscito per Maurizio Fugatti. L'onda salviniana che - complice le esili barriere contrapposte da un centrosinistra frammentato e autolesionista - travolge dunque anche il Trentino. E lo ...

MotoGp - le riveLazioni di Max Biaggi : “Lorenzo volò in Italia per venire a trovarmi dopo l’incidente. Valentino Rossi? Dico che…” : Presente al Festival dello Sport di Trento, l’ex pilota Italiano ha ripercorso la sua carriera parlando anche di Jorge Lorenzo e Valentino Rossi Dall’inizio della sua carriera fino al secondo titolo in Superbike, Max Biaggi ha sfruttato il Festival dello Sport di Trento per rispolverare tutti i suoi ricordi. La prima volta di Vallelunga utile a scoprire le due ruote e il pianto di Magny Cours, dove il Corsaro decise di ...

Lazio da incubo : 4 gol subiti - 2 rossi : Una brutta sconfitta, ancora più di quanto dica il risultato. La Lazio è stata travolta dall'Eintracht a Francoforte: Simone Inzaghi aveva chiesto una squadra grintosa, arrabbiata dopo il derby perso (anche quello con un atteggiamento negativo). In realtà i biancocelesti sono sembrati particolarmente confusi, sconclusionata, con i reparti lunghi e sfilacciati fra loro.L'Eintracht ha messo sotto la Lazio sia tatticamente che emotivamente: la ...

Serie A - la Roma mostra l’esultanza di De Rossi al gol di Kolarov contro la Lazio : Per tutti i Romanisti il derby non è certamente una partita come le altre, figuriamoci se a viverlo in campo è un tifoso che gioca questo match da tanti anni. E’ proprio il caso di Daniele De Rossi: il centrocampista della Roma, è stato ripreso da un video durante il gol di Kolarov su punizione, […] L'articolo Serie A, la Roma mostra l’esultanza di De Rossi al gol di Kolarov contro la Lazio proviene da Serie A News Calcio - ...

Roma-Lazio - le pagelle di CM : De Rossi intramontabile. Milinkovic disastroso : E esce col mugugno perché per lui, com'era per Totti che lo segue dalla tribuna,, il gioco è ancora il più bel gioco del mondo. Nzonzi 5,5: Diligente nei compitini facili, si arresta quando bisogna ...

Roma-Lazio 3-1. I giallorossi si risollevano nella partita più importante : Il primo big-match del giorno, il derby della Capitale, ha visto trionfare la Roma sulla Lazio per 3-1 . Sullo scadere del primo tempo giallorossi in vantaggio grazie a un super gol di tacco di ...

Roma-Lazio 3-1 - ai giallorossi il derby della capitale : Di Francesco salva la panchina : Contava più per la Roma. La chiave, il senso della partita è un po’ tutto qui: un derby della capitale è sempre un derby, non si può dire che la Lazio l’abbia sottovalutato. Ma i giallorossi avevano tanto da perdere, forse persino la panchina di Di Francesco, pericolosamente in bilico dopo i risultati deludenti d’inizio stagione, e magari proprio per questo l’hanno vinto. Atteggiamento giusto, lettura migliore del match, un pizzico di fortuna ...