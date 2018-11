Lancia acido sulla ex | poi la accoltella | la donna è grave

Civitanova - Lancia acido e accoltella compagna : arrestato bracciante. La donna salvata da intervento chirurgico : Prima le ha lanciato l’acido, sfiorandola a un occhio, poi l’ha raggiunta nel bagno dove la donna si era rifugiata e l’ha accoltellata due volte. Protagonista dell’aggressione, avvenuta nel tardo pomeriggio davanti a molti testimoni a Civitanova Marche, un bracciante agricolo macedone di 32 anni, irregolare in Italia, poi arrestato dalla Squadra Mobile di Macerata con l’accusa di tentato omicidio. Vittima una romena di 30 anni ...

