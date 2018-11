L' allenamento di Nibali | a tutta velocità per le stradine di campagna

Vincenzo Nibali vola sullo sterrato : l’allenamento del campione messinese per battere gli avversari in discesa : Vincenzo Nibali, lungo le stradine sterrate della campagna pistoiese, che sfreccia a più di 30 km/h. È l’allenamento del campione messinese, vincitore di due Giri d’Italia, una Vuelta e un Tour de France. Nibali, oltre a essere un ottimo scalatore, è sempre stato un formidabile discesista grazie alle sue abilità nel “guidare” la bicicletta. Video Instagram/Vincenzo Nibali L'articolo Vincenzo Nibali vola sullo sterrato: ...

Giro dell’Emilia – allenamento di gruppo tra big - Nibali preso in giro da Cataldo : “deve sempre dimostrare che fa più degli altri” [FOTO] : Un gruppo da sogno in Allenamento in vista del giro dell’Emilia: Vincenzo Nibali preso scherzosamente in giro dai suoi colleghi Il ciclismo non si derma: dopo i Mondiali di Innsbruck 2018 i corridori continuano a regalare spettacolo in strada. Oggi Gianni Moscon si è confermato campione italiano a cronometro, ma è sabato che si vivranno forti emozioni, con i grandi corridori in bici per il giro dell’Emilia. Ci sarà anche ...

Mondiali ciclismo 2018 – Oggi il secondo allenamento - tutte le sensazioni degli azzurri : Nibali pronto alla sfida : Gli azzurri hanno svolto Oggi il secondo allenamento, domani la partenza verso Innsbruck mentre venerdì il primo sopralluogo La Nazionale del CT Cassani rinfranca la sua consapevolezza con il secondo allenamento di Oggi, avvenuto lungo le strade del Garda per più di 5 ore su una distanza di circa 170 km affrontando salite e tratti di pianura tra San Valentino, Lumini e Panoramica di Malcesine. Quest’ultimo allenamento è stato ...