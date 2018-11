La storia del ragazzo col taccuino | la sua memoria dura 10 minuti | la sua

Incendi in California - oltre 1300 dispersi e 76 morti. È il peggiore rogo della storia americana : La California continua ad andare a fuoco. Finora sono almeno 1.300 i dispersi e 76 i morti accertati a causa degli Incendi – finora domati al 55% – che dall’8 novembre hanno devastato 600 chilometri quadrati e distrutto quasi 10mila abitazioni. Circa 50mila gli sfollati. È il peggiore rogo della storia americana. Intanto arriva un altro allarme: San Francisco, Sacramento (la capitale) e ...

Moto3 – Can Oncu sbalorditivo a Valencia : il 15enne turco è il più giovane vincitore di un Gp della storia : Can Oncu nella storia: il turco 15enne è il più giovane a conquistare una vittoria nel Motomondiale E’ un sorprendente Can Oncu il vincitore del Gp di Valencia di Moto3. Il giovane pilota turco, campione della Red Bull MotoGP Rookies Cup, ha gareggiato oggi in Spagna come wild card entrando nella storia: Can Oncu è infatti il più giovane pilota a vincere un Gp in tutte le classi del Motomondiale. Il 15enne turco ha conquistato una ...

Quarant'anni fa - Jonestown. Il più grande suicidio collettivo della storia moderna : Quaranta anni fa, il 18 novembre 1978, a Jonestown, nella giungla della Guyana, 909 adepti di un culto religioso con connotazioni politiche sono morti in un suicidio-omicidio di massa, ingerendo una bevanda di frutta contente cianuro, eseguendo un ordine del predicatore Jim Jones. Tra di loro c’erano 219 bambini, ma anche uomini, donne, anziani, tutti seguaci del “Tempio del popolo” (“People’s Temple”), ...

Italia Portogallo - Chiellini 100 presenze in Nazionale : la clip celebrativa della sua storia in azzurro. VIDEO : Italia-Portogallo di Nations League segna il ritorno a San Siro della Nazionale un anno e 4 giorni dopo la clamorosa eleminazione dal Mondiale russo. Ma il match del Meazza è speciale soprattutto per ...

Albenga - a Palazzo Oddo la storia del Frantoio Sommariva : Si è svolto a Palazzo Oddo il secondo incontro con il pubblico per illustrare la storia degli imprenditori Ingauni che hanno contribuito all'economia della Piana. Dopo le Fabbriche del Pomodoro, questa volta si è parlato del Frantoio Sommariva, tuttora in attività da cinque generazioni. Ha presentato il prof. Mario Moscardini e l'evento è ...

California - Paradise è ridotta in cenere ma i ricordi sopravvivono alle fiamme : la storia e le tradizioni della città emblema degli ultimi devastanti incendi [FOTO] : 1/6 ...

Argentina - ritrovato il sottomarino Ara San Juan/ Ultime notizie : la storia delle 44 vittime a bordo - IlSussidiario.net : In Argentina è stato ritrovato il sottomarino Ara San Juan sui fondali del sud Atlantico, un anno dopo la scomparsa: morti i 44 membri dell'equipaggio

"Mio figlio disabile rinato grazie alla musica" : la storia (e il sogno) del piccolo Sebastian : "Da piccolo batteva qualunque cosa, dalle mani alle pentole. La passione per la batteria e il flauto lo ha cambiato"...

L’anno peggiore della storia? E’ stato il 536 d.C. : Secondo il medievalista dell’università di Harvard, Michael McCormick, l’anno peggiore della storia sarebbe stato il 536 d.C.: in quell’anno – ha spiegato l’esperto in un’intervista a Science – si registrò un drastico calo delle temperature dovuto ad una nebbia di polveri – provenienti da un’eruzione vulcanica in Islanda – che oscurarono il Sole, provocando siccità, carestie e una crisi ...

Ara San Juan - la storia del sottomarino affondato in Argentina - : Il sommergibile è scomparso il 15 novembre 2017 con a bordo 44 membri dell'equipaggio. Ritrovato un anno dopo sul fondo dell'Oceano Atlantico, si ipotizza che un corto circuito abbia causato un'...

Guanciale - la fine della storia con Antonietta : 'Il set ha annichilito il mio privato' : L'attore Lino Guanciale è stato protagonista di una recente intervista al magazine di Pomeriggio 5 della presentatrice Barbara D'Urso dove, oltre a parlare della sua carriera, ha posto l'accento sulla fine della storia con l'attrice Antonietta Bello. Si è trattato di una lunga relazione visto che hanno vissuto dieci anni d'amore dopo essersi conosciuti nel momento in cui insegnava recitazione. L'avezzanese non ha nascosto che uno dei motivi ...

L’uomo del giorno - Calisto Tanzi : una storia di successi rovinata dal crac Parmalat : Compie ottant’anni Calisto Tanzi, uno dei personaggi più controversi e discussi della recente storia di Parma. Non il migliore dei compleanni per l’ex re del latte, che è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione nel 2014 e sta scontando ai domiciliari, dopo aver trascorso circa due anni in carcere, la pena di 17 anni e 5 mesi per bancarotta fraudolenta nell’inchiesta sul crac Parmalat. Fu il più grande ...

BULLISMO A BROLO E' giallo su un video. Si apre un'altra storia mentre la Cassazione si esprime su un episodio del 2014 : Ma tornando alla cronaca di queste ore. Una storia che parla di un video, dove un ragazzo, si presta, nell'area di un campetto sportivo, a farsi filmare mentre si denuda, apparentemente, senza ...

Nations League - De Barr nella storia : è di Gibilterra il goleador più giovane della competizione : In pochi - forse nessuno - avrebbero mai pensato di poter accostare Gibilterra alla parola 'record'. Soprattutto parlando di calcio, sport in cui gli iberici sono entrati a livello professionistico da pochissimo tempo. E invece, durante la quinta giornata di Nations League , è successo per davvero. A stabilire un nuovo primato non ...