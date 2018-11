La sinistra tra scissioni e litiAddio a LeU Il caso e i nomi

Matricole sulle divise - sinistra italiana ci riprova : Fino ad ora tutte le proposte di legge sul tema sono cadute nel vuoto o rimaste nel cassetto. Sinistra italiana ha deciso di riprendere la battaglia per introdurre in Italia, sul modello europeo, i ...

BRINDISI. Dipietrangelo - Left Brindisi - : C'era una volta un partito di sinistra . : Gli iscritti di quel partito non si facevano all'ultimo momento e solo per contarsi al congresso che era,invece,un momento alto,un'occasione per discutere di politica ..e non per appropriarsene con ...

Pd - Minniti si candida : 'mia sinistra per deboli - siamo stati aristocratici' : Marco Minniti si candida alla segreteria del Partito Democratico. Sceglie di dichiaralo oggi in un'intervista a Repubblica non all'assemblea nazionale. In corsa Zingaretti e anche l'ex segretario dem ...

sinistra : Speranza - in crisi perché perso legame con popolo - serve forza rossoverde : ... deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza, intervenendo all'Assemblea fondativa del Movimento giovanile della Sinistra, in corso di svolgimento alla Città dell'Altra Economia a Roma.

Si insedia la commissione mensa a Reggio Calabria - Imbalzano : 'Dal centrosinistra sempre il solito ribaltamento della verità' : ... che hanno esposto al pubblico ludibrio l'incapacità gestionale di questa amministrazione politica, circostanze che hanno generato in capo ai genitori degli alunni reggini molte preoccupazioni, ...

Pd - Minniti si candida alla segreteria del partito : “La mia sinistra è per i deboli” : L'ex Ministro dell'interno ha sciolto la riserva e ha annunciato la sua candidatura alla segreteria del partito Democratico. "Una candidatura di servizio. Di una persona che ha ricevuto tanto dal suo partito, dalla sinistra e che sente ora di dover restituire qualcosa" ha dichiarato Minniti, spiegando: "Ora sembriamo una confederazione di correnti. E una confederazione di correnti non può vincere".

“Per un populismo di sinistra” di Chantal Mouffe. O come sfidare la destra xenofoba radicalizzando la democrazia : Il “populismo di sinistra” è vivo e lotta insieme a noi. E’ in libreria “Per un populismo di sinistra” (Laterza), scritto dalla filosofa belga Chantal Mouffe (di cui il fattoquotidiano.it vi mostra alcune pagine in esclusiva). Breve e lucido pamphlet che prova ad annodare i fili di un discorso politico democratico, serio e concreto, di fronte allo spauracchio concettuale sventolato ai quattro venti del pericolo “populista”. ...

Ma il liberismo non è di sinistra : ... è innanzi tutto una teoria della giustizia, che pone al centro la tutela della proprietà e, ancor prima, che rinvia a criteri che definiscono come ci si possa legittimamente appropriare del mondo ...

Mdp : domani assemblea fondativa movimento giovanile sinistra : Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Roma, 17 nov. , AdnKronos, - domani, dalle 10.30 alle 16.00, presso la Città dell'altra economia, si svolgerà l'assemblea fondativa del movimento giovanile della sinistra con oltre 150 ragazze e ragazzi. Interverranno, tra gli altri, il coordinatore nazionale di Mdp, Roberto Speranza; il ...

Juventus - si ferma anche Khedira : distorsione alla caviglia sinistra : TORINO - La sosta per le nazionali è piena di preoccupazioni per la Juventus. Dopo lo stop di Bernardeschi e l'affaticamento muscolare di Pjanic , c'è da registrare lo stop di Sami Khedira che si è ...

Liberi e Uguali (e in perenne disaccordo) : il partito che doveva unire la sinistra è già morto. Le sue anime? In ordine sparso : Liberi e Uguali, da qualche giorno, non esiste più. Sulla carta non è cambiato nulla, perché il gruppo parlamentare alla Camera è ancora lì. E soprattutto perché, da statuto, lo scioglimento dovrebbe essere deliberato dall’assemblea. Ma proprio qui sta il problema: nessuna delle forze che a dicembre 2017 scelsero di dar vita al progetto della lista unica a sinistra sembra più interessata a confrontarsi con le altre. Nell’ultimo incontro ...

"Il ritorno del fascismo? Lo alimenta solo la sinistra" : Ieri su Repubblica l'ex direttore Ezio Mauro ha pubblicato una lunga articolessa intitolata La lunga marcia della cosa nera che dedica largo spazio all'avanzata dei populismi che, per Mauro, sono '...

Serie A Sassuolo - Adjapong ko : frattura al perone della gamba sinistra : Sassuolo - Doppia seduta d'allenamento, al Ricci, per i neroverdi. Brutte notizie per De Zerbi : Claude Adjapong , rientrato questa mattina dal ritiro della Nazionale Under 21 italiana, si è ...

Il Pd e la coalizione che non c'è : la sinistra si frantuma in 4 - o 5 - : Corsi e ricorsi storici? In effetti qualcuno, come Veltroni, vede molte analogie tra i primi anni Venti del secolo scorso e la fase politica che stiamo vivendo ora. Per restare con i piedi per terra, ...