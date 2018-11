la popolarità di macron precipita al 25% | e' il peggior risultato dall' elezione - Politica

La popolarità di Macron precipita al 25% - record minimo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Macron - popolarità in netto calo : 5.32 I francesi sempre più insoddisfatti dell'esecutivo. Secondo un sondaggio Ifop per il Journal du Dimanche, il presidente Macron perde altri 4 punti e la sua popolarità è al minimo, il 25%. Male anche il premier Edouard Philippe che perde 7 punti e si ferma al 34%. "Molto soddisfatti" di Macron, sono il 4% dei francesi,"piuttosto soddisfatti" il 21%,i "piuttosto scontenti" il 34% e i "molto insoddisfatti" sono il 39%. Solo il 2% non si ...