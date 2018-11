La più geisha del reame

vanityfair

(Di domenica 18 novembre 2018) Caro Massimo, Ho una storia d’amore platonica con il mio capoufficio e per anni mi sono dedicata solamente a lui: tutti i giorni, dieci, dodici ore al giorno, facendo molti straordinari non pagati pur di stargli vicino. Parlo di storia platonica perché lui, anche se mi ha sempre ricambiato con modi gentili e affettuosi, essendo sposato non ha mai voluto andare oltre. Ma ultimamente mi sono sentita tradita, perché è arrivata in ufficio un’altra segretaria, più giovane di me e, ammetto, anche carina, e il mio capo si rivolge sempre più spesso a lei, chiedendole di fermarsi a lavorare fino a tardi, al posto mio. Ho cercato di difendere la mia posizione: ammetto di aver avuto un atteggiamento molto antipatico con lei, senza dovermi sforzare, perché non la sopporto. Lei si è lamentata e lui mi ha detto chiaramente di smetterla, oppure prenderà dei provvedimenti. Quindi dovrei stare zitta ...