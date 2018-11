La nuova strategia di Cassa Depositi e Prestiti

Eni alla campagna del Golfo Persico : la nuova strategia di espansione : MILANO - Il primo passo l'ha compiuto a marzo, quando è entrata per la prima volta negli Emirati Arabi Uniti, prendendo una piccola quota di un giacimento petrolifero. Ieri, la seconda operazione, che ...

Lavoro : più tempo libero la nuova strategia per catturare i talenti - : E, come evidenziato dal Top Employers Institute , che si occupa di valutare le eccellenze aziendali a livello HR in 1300 aziende in 115 Paesi di tutto il mondo, le migliori aziende se ne stanno ...

Cyber Security Act : nuova strategia Ue di sicurezza informatica : ... contenuti e tecnologie della Commissione -, ha messo l'accento sulla necessità, vista la progressiva digitalizzazione di tutti i servizi, di proteggere l'economia e le imprese europee.Sui tempi per ...

Milano - micro-case e centri diurni : nuova strategia con i clochard : Una tenda azzurra, spaziosa. «Quasi di lusso. Sono in campeggio libero». Triste ironia di un clochard che risuona nel buio della notte, un po' stonata. Mario è lì dentro, con due cani. Uno bianco e l'...

Usa - Trump vara nuova cyber strategia : 'Pronti all'offensiva' : Il presidente Usa, Donald Trump, ha firmato una nuova cyber strategia che aumenterà le cyber operazioni offensive, facendo marcia indietro rispetto alla politica di Barack Obama. Lo ha annunciato il consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton. "Faremo - ha spiegato - un sacco di cose in chiave offensiva, i nostri avversari lo devono sapere". ...

Usa - da Trump nuova cyber strategia : ... da Trump nuova cyber strategia Il presidente Usa Donald Trump ha firmato una nuova cyber strategia che aumenterà le cyber operazioni offensive, facendo marcia indietro rispetto alla politica di ...

Usa - da Trump nuova cyber strategia : 00.33 Il presidente Usa Donald Trump ha firmato una nuova cyber strategia che aumenterà le cyber operazioni offensive, facendo marcia indietro rispetto alla politica di Barack Obama. Ad annunciarlo è il consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton. "Faremo un sacco di cose in chiave offensiva, i nostri avversari lo devono sapere", avverte alla vigilia del voto di midterm. Si temono altre interferenze o hackeraggi come quelli russi del ...

Napoli - la nuova strategia dei ladri : furto con l'asta per i selfie : La nuova frontiera del furto: mentre l'addetta al bancone si gira per qualche istante, il ladro infila sotto il bancone un'asta per i selfie e ruba i soldi. È accaduto stamattina a Napoli, in piazza ...

Napoli - la nuova strategia dei ladri : furto con l'asta per i selfie : La nuova frontiera del furto: mentre l'addetta al bancone si gira per qualche istante, il ladro infila sotto il bancone un'asta per i selfie e ruba i soldi. È accaduto stamattina a Napoli, in piazza ...

Bce boccia piano Carige. nuova strategia entro fine novembre con ipotesi fusione : La Bce ha bocciato il piano di conservazione del capitale presentato da Carige. Banca Centrale Europea e ne chiede uno nuovo entro fine novembre, che contenga l'ipotesi di una fusione . Lo comunica la ...

Clariant : nuova strategia - vola in borsa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Clariant : nuova strategia con Sabic : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Francia : al via Plan Vélo nuova strategia per promuovere bici : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Fisica delle particelle : l’INFN si riunisce per contribuire alla nuova strategia europea : Il 6 e 7 settembre si è svolto a Roma l’evento “Fisica delle particelle, verso la nuova strategia europea“, una due-giorni di lavoro che ha coinvolto la comunità scientifica dell’INFN, chiamata a collaborare all’elaborazione della nuova roadmap delle ricerche in Fisica fondamentale a livello europeo. Come NuPECC (Nuclear Physics european Collaboration Committee) per la Fisica nucleare e ApPEC (Astroparticle Physics european ...