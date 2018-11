laragnatelanews

La BMW R 1250 GS, tutta nuova, lancia la sfida - MaurizioMurgia

(Di lunedì 19 novembre 2018) La BMW ha da poco presentato laGS. Un’evoluzione tecnica di non poco conto, però si. E’ una motoa partire dal cuore. Il motore ovviamente boxer è ora arrivato a ben 136 CV. Maggiore potenza, più coppia e minori emissioni. A quattro valvole per cilindro, acquisisce la fasatura variabile Shift Cam, soluzione vanto della Casa Bavarese che ne riporta la dicitura anche sulle due teste. Cambia il sistema di iniezione a doppio getto e gli alberi a camme ora comandati da catena. Tutto è stato studiato per prediligere la leggerezza e la sempicità, pur migliorando ogni aspetto, come anche i collettori dello scarico che sono ora in alluminio. Il propulsore è principalmente raffreddato ad aria, ma le teste ricevono supporto anche da un piccolo sistema di raffreddamento a liquido che attira calore dalle aree critiche attorno alla sede della valvola di ...