Kristy Watson | la foto straziante con il figlioletto nato morto

caffeinamagazine

(Di domenica 18 novembre 2018)ha pubblicato unadel momento in cui ha tenuto suo figlio per la prima e l’ultima volta, insieme a un lungo post in cui ha raccontato la sua drammatica esperienza e lanciato un messaggio forte: “Ascoltate e fidatevi del vostro corpo, anche quando i medici vi dicono che va tutto bene”. Una, che toglie il fiato. C’è tutto il dolore di una mamma che ha visto svanire le fatiche del suo percorso di gravidanza. Un’immagine che questa giovane donna ha voluto condividere per lanciare un messaggio forte ad altre future mamme: “Ascoltate e fidatevi del vostro corpo, anche quando i medici vi dicono che va tutto bene”. Un lungo post pubblicato su Facebook quello di, una mamma australiana. Un lungo racconto di un’esperienza che, nonostante la forte sofferenza a cui è andata incontro, continua a definire “meravigliosa”. (Continua dopo ...