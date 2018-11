Juventus | ipotesi 4-4-2 con la Spal

Milan-Juventus - Bonucci è in dubbio : ipotesi Benatia dal 1' : TORINO - Leonardo Bonucci torna, se così si può dire, sul luogo del delitto. In quel San Siro, e contro quel Milan, che per lui è stato teatro dalle mille aspettative di nuova vita, prima, eppoi ...

Juventus - James Rodriguez ipotesi concreta : Juventus– I bianconeri non si fermano più. Così in campo, dove sono ancora imbattuti da inizio stagione, come sul mercato. La Juventus fa tremendamente sul serio e, se da una parte in Italia vuole rispedire al mittente le “minacce” portate da Napoli e Inter, in Europa ha intenzione di affermare il suo status acquisito non […] L'articolo Juventus, James Rodriguez ipotesi concreta proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Figc - ipotesi Moratti per la presidenza con l'ok della Juventus : Il pranzo era fissato per un incontro a tre tra Gaetano Micciché, Andrea Agnelli e Massimo Moratti per discutere del futuro della Figc. Il presidente della Lega serie A assieme al club bianconero sono ...

Juventus - la rivoluzione ha inizio. Via Marotta - ipotesi Zidane : Fulmine a ciel sereno in casa bianconera, con l'addio di Marotta che lascia un buco a livello dirigenziale. In quest'ottica il nome più caldo è quello di Zinedine Zidane