Juventus-Alex Sandro | Chelsea alla finestra | in arrivo maxi offerta

Calciomercato Juventus – Nuovo obiettivo per la fascia sinistra : se parte Alex Sandro si punta Jordi Alba : In attesa di capire il futuro di Alex Sandro, la Juventus guarda già al possibile ‘piano b’: in caso di partenza del brasiliano, i bianconeri punterebbero Jordi Alba del Barcellona La Juventus in questi anni ci ha abituato a giocare d’anticipo sulle normali tempistiche del mercato. Motivo che spesso ha portato i bianconeri a chiudere importanti colpi a parametro zero, oppure ritrovarsi già ‘coperti’ in caso di addio di qualche giocatore ...

Juventus - Alex Sandro convocato dal Brasile per sostituire l'infortunato Marcelo : Il ct del Brasile Tite ha convocato lo juventino Alex Sandro al posto del madridista Marcelo, che ha dovuto dare forfait per le amichevoli di novembre della Selecao, il 16 contro l'Uruguay a Londra e ...

Juventus - lo scambio Alex Sandro-Marcelo sarebbe una follia : ecco cosa ha bisogno la squadra di Allegri dal mercato : La Juventus si prepara per l’11^ giornata del campionato di Serie A, un turno che promette grande e spettacolo e che può dare importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo in trasferta contro l’Empoli, è stato riscattato il passo falso contro il Genoa ed adesso i bianconeri dovranno vedersela con il Cagliari, partita davanti al pubblico amico che ...

Calciomercato Juventus - accordo Alex Sandro-Manchester City : Secondo 'Rai Sport', il ds della Juve Paratici e il resto della dirigenza starebbero perdendo la pazienza e si sarebbero convinti che, dietro le titubanze di Alex Sandro, ci sia un accordo già ...

Juventus - nuovo assalto a Marcelo : Alex Sandro al Real? : La Juventus ci proverà ancora: nuovo assalto a Marcelo e nuovo tentativo da parte dei bianconeri già nell’imminente sessione di mercato invernale. Come evidenziato da “TuttoSport“, la Juve ci riproverà. Un nuovo piano per convincere il brasiliano a dire sì ai colori bianconeri già da gennaio. Situazione difficile? Sì, diciamo che non sarà di certo […] L'articolo Juventus, nuovo assalto a Marcelo: Alex Sandro al Real? ...

Juventus - il Real Madrid rilancia : Alex Sandro per Marcelo : TORINO - Alex Sandro al Real Madrid, Marcelo alla Juventus. Scambio alla pari o quasi, perché nell'indiscrezione circolata ieri in Spagna il club di Florentino Perez chiederebbe un conguaglio ...

Juventus - intrigo Marcelo : no a gennaio. Intanto Alex Sandro… : Marcelo- La Juventus saluta Beppe Marotta, ma si prepara comunque a recitare una parte d’assoluta protagonista anche in vista della prossima sessione di mercato invernale. Come noto, i bianconeri continuano ad osservare molto attentamente la situazione legata al futuro di Marcelo. Il terzino brasiliano piace a Paratici, ma la sensazione è che la trattativa potrebbe […] L'articolo Juventus, intrigo Marcelo: no a gennaio. Intanto Alex ...

Marcelo vuole la Juventus : se arriva a gennaio - saluta Alex Sandro : Il Real Madrid di Julen Lopetegui non sta attraversando un ottimo momento, la panchina dell'ex ct della Spagna traballa e anche le certezze delle merengues vacillano. L'addio di Cristiano Ronaldo , ...

Il calciomercato oggi – Juventus - tutti i nomi per sostituire Alex Sandro : La Juventus sta disputando una stagione fantastica, tra campionato e Champions League i bianconeri hanno sempre vinto, sono i netti favoriti per la conquista della Serie A ed anche in Europa sono considerati in pole. La squadra di Massimiliano Allegri adesso si prepara per la gara contro il Genoa, match sulla carta agevole ma che non va comunque sottovalutato. Nel frattempo nelle ultime ore è scoppiato il caso Alex Sandro, il brasiliano ...

Juventus - Alex Sandro : “Ronaldo cerca riscatto” : “Ho visto Ronaldo motivato, non vede l’ora di sfogarsi in campo”. Alex Sandro confida nel desiderio di riscatto di CR7 dopo l’espulsione e le lacrime di Valencia. “Vuole riscattarsi dopo l’ingiustizia – spiega il laterale brasiliano -. Ha portato una grande qualità, io sto imparando a conoscerlo, a capire i suoi movimenti e come gli piace ricevere palla e credo che pian piano potrò regalargli ...

Juventus - Alex Sandro : 'Ronaldo guarda già avanti ed è motivato. A Valencia vittoria del gruppo' : Della settimana bianconera, ma anche del suo presente e futuro, ha parlato Alex Sandro ai microfoni di Sky Sport: "A Valencia - ha sottolineato l'esterno brasiliano - abbiamo vinto di gruppo, è ...

Juventus - Alex Sandro ammette : “Rinnovo? Non ho ancora ricevuto proposte - ma…” : L’esterno bianconero ha parlato del suo futuro e di Cristiano Ronaldo, svelando di averlo visto motivatissimo dopo l’espulsione di Valencia Dal momento della Juventus fino all’atteggiamento di Ronaldo, passando anche per il rinnovo di contratto. Sono questi i temi analizzati da Alex Sandro nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, nel corso della quale il brasiliano si è soffermato a parlare innanzitutto di ...

Juventus - Alex Sandro fiero della sua squadra : “a Valencia la vittoria del gruppo” : Juventus, Alex Sandro ha parlato oggi a seguito della vittoria bianconera in quel di Valencia, nonostante l’espulsione di CR7 “È stata una vittoria del gruppo. Questa è la nostra forza“. Il difensore della Juventus, Alex Sandro, torna sulla gara contro il Valencia in Champions League e, ai microfoni di Sky Sport, sottolinea la grande prova di carattere dei bianconeri al ”Mestalla. Parlando di quella partita però, ...