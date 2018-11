Juve | due nomi italiani per la difesa

Nazionale - assist di Mancini alla Juve : Chiellini rientra prima. Ma Allegri perde due pedine : La stagione calcistica entra nel vivo. Non solo per la Nazionale di Mancini , impegnata contro il Portogallo in Nations League per coltivare la speranza Final Four, ma soprattutto per i club in campo ...

Nazionale - assist di Mancini alla Juve : Chiellini e Bonucci rientrano prima. Ma Allegri perde due pedine : La stagione calcistica entra nel vivo. Non solo per la Nazionale di Mancini , impegnata contro il Portogallo in Nations League per coltivare la speranza Final Four, ma soprattutto per i club in campo ...

Tonali - la Juventus cala due jolly : TORINO - La Juventus ha , almeno, due jolly per bruciare la concorrenza nella corsa a Sandro Tonali. 'Non basterà una super offerta, bisognerà dimostrare anche amore per il ragazzo e per me'. Massimo ...

Milan - occhi su due difensori della Juve : In piena emergenza infortuni, il Milan punta sul mercato per rinforzarsi e, come riporta il Corriere dello Sport , ha individuato in Daniele Rugani e Medhi Benatia due possibili rinforzi per la difesa.

Juventus - la vacanza dorata di Ronaldo : 31mila euro per due bottiglie di vino : Questa volta Ronaldo si è concesso una vacanza speciale. L’ultima volta che il campionato di Serie A si è fermato per dare spazio agli impegni della Nazionale CR7 è finito nel turbine del sexgate e delle accuse di stupro da parte della ex modella Kathryn Mayorga. —> Juventus non c’è pace: nuove accuse per Ronaldo Ma come […] L'articolo Juventus, la vacanza dorata di Ronaldo: 31mila euro per due bottiglie di vino proviene ...

Juventus - i due sì di Allegri : Massimiliano Allegri non è tipo da progetti a lunga scadenza, ma un'idea se l'era fatta: questa poteva essere la sua ultima stagione alla Juventus. Non c'è niente che non fili liscio, anzi, tuttavia ...

Due giornate all'Higuain nervoso. Ma con la Juve era un'altra storia : Fin qui la cronaca. Poi c'è il retro-pensiero di Higuain e di tutto il Milan attuale che poggia su una statistica che fa riflettere e che adesso è il caso di dipanare. Higuain non è uno stinco di ...

Milan-Juve - Salvini all'attacco : "Higuain indegno - due giornate sono poche" : Tutti devono sapere che chi sfiora un arbitro deve essere sanzionato con pene fino all'allontanamento dei colpevoli dal mondo del calcio. Non vogliamo più persone che generano questo tipo di fenomeni"...

Gonzalo Higuain - due giornate di squalifica dopo l'espulsione in Milan-Juventus : E' arrivata questa mattina l'attesa decisione del giudice sportivo di Serie A nei confronti di Gonzalo Higuain, espulso domenica sera nel corso di Milan-Juventus. L'attaccante del Milan è stato ...

Milan - due giornate di squalifica per Higuain dopo il rosso con la Juventus : Sono due le giornate di squalifica comminate all'attaccante del Milan Gonzalo Higuain dopo l'espulsione nel match contro la Juventus. L'articolo Milan, due giornate di squalifica per Higuain dopo il rosso con la Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - che duello per De Ligt! C'è anche il Bayern : TORINO - La Juventus ha individuato da tempo Matthijs De Ligt come l'elemento su cui puntare con decisione per una rifondazione , anagrafica, soprattutto, della difesa. A 19 anni non soltanto è ...

Calciomercato Inter - duello con la Juventus per Federico Chiesa (RUMORS) : Uno dei migliori talenti del calcio italiano è sicuramente l'esterno della Fiorentina Federico Chiesa. Figlio d'arte, classe 1997, il giocatore nonostante la giovane eta' ha dimostrato gia' grande maturita' prendendo sulle spalle la squadra viola nei momenti di maggiore difficolta' fin dallo scorso anno e conquistando il posto da titolare con la Nazionale italiana. Le sue prestazioni e la sua grande duttilita' lo hanno fatto finire nel mirino ...

Milan - fuori anche Musacchio : due mesi di stop - infortunio al legamento. Gattuso nei guai con la Juventus : Piove sul bagnato per Gennaro Gattuso : il Milan perde per infortunio anche Mateo Musacchio , uscito in barella giovedì sera a Siviglia nella gara di Europa League contro il Betis . Costa carissimo lo ...

Insigne-Mertens - due ‘alieni’ al San Paolo - il Napoli domina contro l’Empoli e mette pressione alla Juve : la vetta della classifica è vicina per Ancelotti [FOTO e VIDEO] : 1/18 Cafaro/LaPresse ...