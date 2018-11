Jordan Peterson va in Svezia e mette in crisi la “Corea del nord del femminismo” : Roma. Che succede quando un guru conservatore accusato dai liberal di mezzo mondo di essere un reazionario visita la “Corea del nord del femminismo”, come Jean-Claude Michéa ha definito la Svezia? Se qualcuno pensi che il Canada produca ormai solo Justin Trudeau e Margaret Atwood, è arrivato Jordan