Jennifer Aniston | Gli uomini? Mettono il loro benessere prima del tuo Colpa delle

(Di domenica 18 novembre 2018) Con due matrimoni falliti alle spalle, l'esperienza di coppia disembra non esserpiù fortunate. L'attrice, in un'intervista rilasciata alla rivista francese Public, ha parlato del suo pensiero, poco lusinghiero, sui maschi. "Glisempre ildel tuo", ha dichiarato l'attrice, "Lamadri, che li allevano come piccoli pascià. E così quando crescono diventano ayatollah che ti vedono solo come una docile ancella. A volte meglio sole che male accompagnate". L'attrice non ha mai nascosto il fatto di non voler avere figli, e per questo è stato spesso attaccato. In una passata intervista, aveva risposto alle critiche: "C'è una pressione sulle donne a essere madri, e se non lo sono, allora sono considerate come merce danneggiata. Forse il mio scopo su questo pianeta non è ...