gossipnews.tv

: Ivana Icardi attacca Wanda Nara a Domenica Live!: - GossipNews_Tv : Ivana Icardi attacca Wanda Nara a Domenica Live!: - giuseppe_alto : Ivana Icardi a Domenica Live: 'Non parlo con Mauro per colpa di Wanda, mai chiesto soldi' - LadyValentina14 : Ci vogliamo far mancare del torbido su Icardi? Ci pensa baBBara ?? -

(Di domenica 18 novembre 2018), sorella del calciatore argentino ednte dell’Inter, Mauro, si è sciolta in lacrime davanti a Barbara D’Urso nel programmaLive. La ragazza spiega l’astio che ha coned il fratello! La cognata di, ha spiegato davanti le telecamere diLive, per quale motivo non ha più nessun tipo di rapporto con suo fratello Mauro e la moglie. Ecco come ha spiegato in lacrime tale incresciosa situazione: “Io non ho mai detto parole cattive su di loro perché per me mio fratello è una parte della mia vita anche se non ci vediamo tanto quanto mi piacerebbe. Ma veramente non so cosa succede, non so se ce l’ha con me o con la mia famiglia. Io lo contatto ma lui non mi risponde. Forse adisturba che io lo contatti ma non so il motivo di ciò. Sono qui per questo, perché non so quale sia il problema: io ho ...