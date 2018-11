Italia | Mancini | “La Nazionale in futuro potrà competere per qualsiasi cosa”

Italia - Mancini e l'ottimismo : 'Si è ricreata la gioia Nazionale' : Mancini ospite di Fazio, a 'Che Tempo che Fa' su Rai1. Il ct ha confermato di essere felice per quello che la sua Nazionale sta producendo dopo il disastro di un anno fa. 'Siamo un po' sfortunati in ...

Italia-Usa - Mancini inizia gli esperimenti : out molti big : Italia-Usa, PROVE DI NAZIONALE- Se da una parte la gara di ieri contro il Portogallo ha lasciato rimpianti e speranze, la prossima partita contro gli Stati Uniti rappresenterà un bel banco di prova per le seconde linee azzurre per dimostrare il loro valore. Conclusi gli impegni ufficiali del 2018 con l’ultima gara della Nations League, […] L'articolo Italia-Usa, Mancini inizia gli esperimenti: out molti big proviene da Serie A News ...

Italia-USA - largo ai giovani : Mancini manda a casa alcuni big : Italia-USA sarà l’ultima gara dell’anno per la Nazionale italiana, Mancini testerà alcuni giovanissimi tra i quali il suo omonimo dell’Atalanta L’amichevole Italia-USA sarà un banco di prova utile per testare alcuni giovani talenti azzurri, scelti dal Ct Mancini per l’occasione. Diversi big della rosa, dopo la bella prova di ieri contro il Portogallo, lasceranno infatti il ritiro facendo spazio alle nuove ...

C’era una volta il catenaccio… Quanto è bella l’Italia di Mancini! Identità di bel gioco - ecco come la Nations League ha riportato alla ribalta la Nazionale : Nella serata di ieri è andata in scena la gara valida per la Nations League, è scesa in campo la Nazionale italiana, di fronte i campioni d’Europa del Portogallo, differenza che in campo non si è vista, anzi gli uomini di Roberto Mancini hanno dominato in lungo ed in largo. La squadra azzurra continua a confermare Quanto di buono fatto vedere nelle ultime partite, è un importante segnale dopo il ‘dramma’ della mancata ...

Italia-Stati Uniti - amichevole calcio : le probabili formazioni. Molti cambi nell’undici di Mancini : Dopo il pareggio 0-0 con il Portogallo in Nations League, la Nazionale italiana di calcio affronterà in amichevole gli Stati Uniti martedì 20 novembre a Genk (Belgio). Si tratta dell’ultima partita del 2018 per gli azzurri e visto che diversi big hanno già lasciato il ritiro per tornare nelle rispettive squadre, ci saranno Molti cambi rispetto alle ultime partite. Andiamo quindi a scoprire le probabili formazioni del match. Roberto Mancini ...

Mancini soddisfatto guarda lontano : «La mia Italia è più avanti di quanto pensassi» : Dice Roberto Mancini dopo lo 0-0 con il Portogallo che chiude la nostra Nations League e allunga la serie di pareggi consecutivi in casa della Nazionale, sei, ultima vittoria il 5 settembre 2017 ...

Italia - la pareggite di Mancini : "Manca il gol - non è un dettaglio" : ... "Abbiamo fatto un'ottima partita, il primo tempo l'abbiamo stradominato, è normale poi avere un po' di calo: ci manca il gol, e in questo sport non è un dettaglio". Immobile ancora una volta non ha ...

Italia-Portogallo - Mancini soddisfatto : “importante passo in avanti” : Pareggio per l’Italia nella gara di Nations League contro il Portogallo, ecco le dichiarazioni di Mancini ai microfoni Rai: “Abbiamo fatto un’ottima partita, nel secondo tempo abbiamo avuto un momento di calo. E’ chiaro dobbiamo fare qualcosa in più per trovare con facilità in gol. Un passo avanti rispetto alla partita con la Polonia, abbiamo giocato un’ottima gara. A volte dovevamo cambiare più spesso gioco ...

Italia - Mancini : "Dominato per tutto il primo tempo. Fatto un altro passo avanti" : Un'Italia che mostra notevoli progressi dal punto di vista del gioco, soprattutto nel primo tempo, ma non riesce a trovare la via del gol. Contro il Portogallo, in un San Siro strapieno, finisce 0-0, ...

Italia-Portogallo - Mancini : 'Altro passo avanti - è mancato il gol' : L'Italia non riesce a vincere contro il Portogallo e a restare in corsa per il primo posto e la qualificazione alla final four della Nations League. Gli azzurri chiudono il girone al secondo posto, ...

Italia-Portogallo - Mancini : "Passo in avanti. E vi dico che Chiesa..." : Le parole del ct azzurro dopo lo 0-0 di San Siro . p> ITALIA PORTOGALLO Mancini/ Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' dopo il pareggio 0-0 maturato al termine di Italia-Portogallo: 'Nel calcio è un particolare importante, al 70' siamo calati, era normale non potevamo fare 90 minuti allo stesso livello. Passo ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : Italia-Portogallo 0-0. Il CT Roberto Mancini : “Passo in avanti rispetto alla gara in Polonia” : L’Italia pareggia per 0-0 contro il Portogallo nella quinta giornata della Nations League di Calcio e regala il pass per la seconda fase ai lusitani, che ospiteranno la finale a quattro. I ragazzi di Mancini creano molto ma non sfondano, calando nella ripresa e rischiano qualcosina. Andiamo a scoprire le dichiarazioni del Commissario Tecnico ai microfoni di Raiuno rilasciate a fine gara. Il CT ha sottolineato la buona prestazione ...

Italia-Portogallo - Mancini : “Fatto un passo avanti rispetto alla Polonia” : Italia-Portogallo, LE PAROLE DEI CT – Intervistato ai microfoni di “Rai 1”, Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha commentato la partita di Nations League pareggiata dalla Nazionale per 0-0 pochi minuti fa contro il Portogallo. LEGGI ANCHE: Italia-Portogallo, Bonucci: “Con Mancini siamo ripartiti” Italia-Portogallo, Mancini: “Giocata un’ottima partita” Queste le parole del ct ...

Italia-Portogallo - Mancini contento dei suoi : “passo avanti - anche se il gol è un particolare importante” : Italia-Portogallo, Mancini ha visto una Nazionale che prosegue nei miglioramenti auspicati, oggi è mancato solo il gol “Nel calcio fare gol è un particolare piuttosto importante. Il calo nel secondo tempo è fisiologico. Dobbiamo riuscire a trovare la via del gol con molta più facilità“. Roberto Mancini, intervistato a caldo ai microfoni della Rai, ha commentato così la gara della sua Italia contro il Portogallo. “Reputo ...