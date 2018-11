Israele - Netanyahu richiama gli alleati : 'Prima la sicurezza - evitare le urne' : Benyamin Netanyahu non scioglie il suo governo e rilancia la sfida ammonendo i suoi alleati di maggioranza che in un momento 'così complesso per la sicurezza di Israele' non si può restare senza un ...

Israele : Netanyahu assume l'interim della Difesa - 'voto anticipato sarebbe da irresponsabili' : 'Siamo inun periodo molto complesso per la sicurezza e non si abbattono i governi e non si gioca alla politica', ha avvertito Netanyahu, auspicando che gli alleati di governo mostrino responsabilità ...

Israele - dalla tregua di Gaza alla guerra alla Knesset : i falchi abbandonano Netanyahu : tregua a Gaza, guerra alla Knesset. È la sintesi del terremoto politico che ha investito Israele a seguito delle dimissioni di uno dei falchi del governo delle destre dello Stato ebraico, Avigdor Lieberman, da ministro della Difesa. "La tregua con Hamas è un cedimento ai terroristi": così il leader di Ysrael Beitenu (6 seggi ) ha motivato la rottura in polemica con il premier e ex sodale di una vita: Benjamin Netanyahu. In ...

Israele - le colombe rivalutano Netanyahu : "Ha evitato una nuova guerra a Gaza" : Se c'è una persona in Israele che mai e poi mai è stato tacciabile di simpatie verso destra, questa persona risponde al nome di Gideon Levy. Se c'è un giornalista, uno scrittore, che ha sempre, con coraggio e ferrea determinazione, denunciato i guasti prodotti, anche in termini di decadenza morale, dall'occupazione di Israele dei Territori palestinesi, la persona in questione è sempre Gideon Levy. Per questo le sue ...

Israele - Lieberman dichiara guerra a Netanyahu : dove volano i falchi : Ora è guerra aperta. Non solo a Gaza, ma a Gerusalemme. Una guerra destinata a terremotare lo scenario politico d'Israele, a portare a pressoché certe elezioni anticipate in uno scontro a destra nel quale non si faranno prigionieri. La posta in gioco è la fine dell'era Netanyahu" e l'affermarsi di un fronte ancor più oltranzista che intende sfidare "Bibi" sul piano su cui l'attuale primo ministro si è rivelato ...

Israele vota controcorrente e turba Netanyahu : Haifa elegge per la prima volta nella sua storia, una donna (laburista) a sindaco. A Tel Aviv riconfermato il sindaco progressista che si è battuto contro la deportazione dei richiedenti asilo e contro la legge sullo "Stato nazione ebraica" imposta a luglio dal governo delle destre. E ancora. A Gerusalemme si va al ballottaggio, al quale non parteciperà il ministro (Likud) sostenuto dal premier Benjamin Netanyahu. Il martedì ...

Israele - premier Netanyahu interrogato dalla polizia - : La polizia israeliana venerdì mattina ha avviato un nuovo interrogatorio del primo ministro Benjamin Netanyahu nell'ambito dell'inchiesta per corruzione e abuso di potere, segnala la tv locale. È come ...