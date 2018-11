huffingtonpost

: Divisi su Gaza, uniti dalla Cisgiordania: perché Israele non prova ad annientare Hamas via @TrombettaLorenz carta d… - limesonline : Divisi su Gaza, uniti dalla Cisgiordania: perché Israele non prova ad annientare Hamas via @TrombettaLorenz carta d… - HuffPostItalia : Israele, dalla tregua di Gaza alla guerra alla Knesset: i falchi abbandonano Netanyahu - Gabal_al_nar : RT @limesonline: Divisi su Gaza, uniti dalla Cisgiordania: perché Israele non prova ad annientare Hamas via @TrombettaLorenz carta di @laur… -

(Di domenica 18 novembre 2018). È la sintesi del terremoto politico che ha investitoa seguito delle dimissioni di uno deidel governo delle destre dello Stato ebraico, Avigdor Lieberman, da ministro della Difesa. "Lacon Hamas è un cedimento ai terroristi": così il leader di Ysrael Beitenu (6 seggi ) ha motivato la rottura in polemica con il premier e ex sodale di una vita: Benjamin. In politica, è cosa risaputa, il fattore tempo è decisivo. Una legge universale, ma che oggi per il primo ministro politicamente più longevo nella storia d', è la legge della vita. Perché quella che di fatto si è aperta nella politica israeliana è la battaglia per la data delle elezioni legislative. La scadenza naturale della legislatura, con conseguente ritorno alle urne, è fissare per ...