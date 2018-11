Isabelle film al cinema cast | trama | recensione | curiosità

cubemagazine

(Di domenica 18 novembre 2018)è uno deialquesta settimana in uscita nelle sale giovedì 29 novembre 2018. La pellicola diretta daMirko Locatelli ha come protagonisti Ariane Ascaride, Samuele Vessio. Di seguito ecco, scheda,, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEal: scheda eGENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Mirko Locatelli ATTORI: Ariane Ascaride, Samuele Vessio, Robinson Stévenin, Lavinia Anselmi DURATA: 90 Minutialè un’astronoma di origini francesi, vive in Italia in una grande casa immersa tra i vigneti sulle colline nei pressi di Trieste. Il sole splende sulla campagna, il mare a pochi chilometri si infrange sulla costa rocciosa, il paesaggio è un paradiso e come tutte le estati suo figlio Jérôme passerà qualche tempo con lei.lo ama ...