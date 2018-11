iPad Pro di nuova generazione | prove di resistenza

Netflix adesso è compatibile con i nuovi iPad Pro : Netflix ha da poco rilasciato un aggiornamento per la sua app per iOS aggiungendo il pieno supporto per i nuovi iPad Pro da 11 pollici e da 12,9 pollici. adesso i possessori degli ultimi tablet leggi di più...

Recensione iPad Pro 2018 11' - l'iPad che mette la freccia - : ... e quello mini-jack audio Usb-C, visto che la presa audio non c'è più su iPad Pro, , ma poi si possono aggiungere quelli di terze parti nati sia nel mondo Android che nel mondo MacBook e Pc che ...

Nell'iPad Pro 2018 sono nascosti 102 piccoli magneti - : In che modo Apple ha distribuito queste minuscole calamite? Lo rivela Marques Brownlee vlogger specializzato nel mondo tech . che allo scopo ha sfruttato una pellicola usata per l'osservazione ...

Recensione iPad Pro - la nostra pagella : Presentato a Brooklyn insieme al nuovo MacBook Air, il tablet è tutt’altro che il fratello minore del Mac. Negli anni Apple ha fatto progressi costanti con i suoi processori fatti in casa, e l’attuale A12x Bionic, evoluzione con lavorazione a sette nanometri del processore usato sugli iPhone Xs e Xr, è letteralmente una bomba. Non c’è benchmark o prova sul campo che non lo veda primeggiare. Ho “caricato” il tablet ...

Nuovi iPad Pro : barre nere rovinano l’esperienza “all-screen” : Sono da poco disponibili all’acquisto i Nuovi iPad Pro da 12,9” e 11”, i primi acquirenti hanno notato la fastidiosa presenza di barre nere durante l’utilizzo di app di terze parti, che vanno a rovinare leggi di più...

Recensione iPad Pro 2018 da 12 - 9' - il miglior tablet oggi possibile - : ... unpacking 2 Fattore di forma ed ergonomia 3 Prestazioni 4 Alla prova con le app 5 Lo spazio è , quasi, tutto 6 Quel maledetto Filesystem che non c'è 7 La fotocamera più grande del mondo 8 Face ID 9 ...

iPad Pro 12.9” : migliori cover e pellicole di vetro : Il nuovo iPad Pro, in versione da 12.9 pollici, ha fatto il suo debutto sul mercato il 7 novembre e porta con sé tante novità; una tra queste è il design, grazie ai bordi del leggi di più...

Con l'hub Satechi iPad Pro 2018 ha più porte di un MacBook Pro - : Satechi presenta il nuovo hub USB-C dedicato ad iPad Pro 2018, in grado di espanderne la connettività e aggiungere HDMI, porte USB e jack cuffie Il popolare produttore di accessori per il mondo Apple, Satechi, ha rilasciato questa mattina il nuovo hub USB-C dedicato ad iPad Pro 2018 , in grado di espanderne la connettività e aggiungere HDMI, porte USB e jack cuffie. E' già in preordine,...

Ecco gli accessori Apple USB-C e il nuovo caricabatterie di iPad Pro 2018 - : Adattatore da Jack audio a USB-C 1 di 5 Intanto Apple ha aggiunto anche un inedito connettore USB-C con minijack , già presente nel mondo dei telefoni Android, che viene venduto ovviamente a parte , ...

iPad Pro batte ogni record : primo classificato su AnTuTu : Dopo il primato di iPhone XS Max [VIDEO], sono i nuovi iPad a salire sul trono: il passaggio su Geekbench lo scorso giovedì e quello dell'altro ieri su AnTuTu consegnano il primo posto ai tablet di Cupertino, che totalizzano ben 557.679 punti. Tutto merito del nuovo chip Il grande protagonista di questo exploit è sicuramente il nuovo chipset A12X Bionic, che sottolinea il distacco considerevole tra iPad Pro [VIDEO] e dispositivi come il ...

A contatto con iPad Pro 2018 da 12 - 9' : entusiasmante - dettagli compresi - : 1 di 21 E da domani in spalla! Da domani inizia l'avventura nel mondo reale con un iPad Pro tutto nuovo e vediamo come va. Saremo in giro tra ufficio, scuola, tram e metro e vi diremo com'è nella ...

Unboxing iPad Pro 11" - presa di contatto e prime impressioni - : La tastiera in verticale sfrutta con la massima efficienza possibile lo spazio, "alzando" l'icona del microfono , per la dettatura, e del mondo , per cambiare lingua, allineandoli alla barra dello ...

iPad Pro 2018 - cosa dicono le prime recensioni : Il lancio del nuovo iPad Pro – disponibile da oggi 7 novembre anche in Italia – è un momento cruciale per Apple. Innanzitutto perché si tratta del definitivo salto nel mondo borderless da parte di Cupertino che non solo dice a bordi e cornici, ma mette da parte anche ogni genere di pulsanti (fatta eccezione per quelli del volume): se vuoi interfacciarti con il tablet della Mela puoi usare il volto, le dita, al massimo la nuova Apple Pencil 2, ...

Il gran giorno di iPad Pro - MacBook Air e Mac mini in consegna agli utenti e disponibili nei negozi - : ... Nov 6, 2018 at 2:30 PST Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gareth Singham , @garethsingham, in data: Nov 6, 2018 at 2:33 PST Nel nostro Paese così come nel resto del mondo le ...