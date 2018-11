' Io | lui e nessun altro' | il libro della giornalista Ansalone sulla dipendenza affettiva

Allegri conquista la quarta Panchina d’Oro : nessun tecnico come lui : Massimiliano Allegri è stato premiato dai colleghi con la Panchina d'oro per quanto fatto nella stagione passata: per lui è il quarto riconoscimento L'articolo Allegri conquista la quarta Panchina d’Oro: nessun tecnico come lui è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Solari - inizio record : nessuno come lui sulla panchina del Real : Da allenatore ad interim ad allenatore da record. Quattro partite, quattro vittorie, 15 gol fatti e solo due subiti: a Santiago Solari è bastato davvero poco tempo per entrare nella storia del Real ...

Torino - Sirigu para rigori : nessuno come lui in Europa : Salvatore Sirigu ha rialzato la saracinesca. Dopo aver perso il posto al Psg il portiere sardo ha provato, senza riuscirci, a rilanciarsi in Liga con il Siviglia. E dopo la breve parentesi all'Osasuna ...

Juventus - tweet celebrativo per i numeri di Cristiano Ronaldo : nessuno come lui : Un'altra opportunità, dunque, di aggiornare e migliorare queste cifre che lo confermano uno dei calciatori più determinanti del mondo.

Denuncia il fidanzato per stalking ma nessuno l'aiuta : uccisa a 21 anni. lui è figlio di un poliziotto : Vittima del suo fidanzato è stata uccisa senza che nessuno facesse nulla. Da mesi Denunciava il suo ex compagno la 21enne Rosemarie Reilly, studentessa alla Grand Valley State University del Michigan ,...

Ha un incidente d’auto - ma di lui nessuna traccia. Scomparso a Pozzallo Alessandro Fede : Di Alessandro Fede, giovane siciliano di Pozzallo, non si hanno notizie da ieri pomeriggio: la sua auto è stata trovata incidentata ma di lui nessuna traccia.Continua a leggere

A 102 anni sale sul tetto ma resta bloccato - nessuno si accorge di lui per tre giorni : L'anziano era salito per sistemare l'antenna ma è caduto e nessuno si è accorto di lui: è rimasto sul tetto per tre giorni e tre notti. Salvato dalla lattaia che si è insospettita quando ha visto le bottiglie di latte ancora piene.Continua a leggere

Zhang jr - Marotta?Con lui nessun contatto : ANSA, - MILANO, 26 OTT - "Non c'è stato alcun contatto con Marotta. In questo momento nessuna delle cose lette è vera. La verità è che non ho mai fatto accordi con lui". Il neopresidente dell'Inter, ...

Milan - Rodriguez : 'Nessun problema con Gattuso - ci troviamo bene con lui. Ora mostriamo di essere forti' : Lo sa bene anche Ricardo Rodriguez , che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il momento della squadra rossonera. Obiettivi precisi per il terzino: "Siamo tutti arrabbiati " ha detto il difensore ...

Disabile cerca di salire sul bus ma nessuno lo fa entrare : l’autista caccia tutti e porta solo lui : A Parigi nessuno ha voluto far salire su un bus di linea un uomo sulla sedia a rotelle. Per tutta risposta, l'autista ha fermato il mezzo e fatto entrare solo lui, invitando gli altri passeggeri a scendere: "Ero con mio fratello e il conducente è stato molto gentile. Ci ha detto che tutti potrebbero aver bisogno di una carrozzina e ci ha fatto salire, lasciando a terra gli altri".Continua a leggere

Nessuno fa entrare il disabile sul bus. L'autista caccia tutti e fa salire solo lui : Una storia di quotidiana civiltà è accaduta a Parigi. Un conducente di autobus arrivato in prossimità di una fermata ha fatto scendere tutti i passeggeri una volta accortosi che Nessuno si era scansato per far salire un uomo su una sedia a rotelle.La vicenda è diventata subito virale dopo che è stata condivisa via Twitter dall'associazione "Accesible pour tous" che si occupa di garantire ai disabili una vita il ...

Nemo - Nessuno escluso - luigi Di Maio ospite di stasera : Da stasera la prima serata del venerdì è dedicata all’informazione con Nemo - Nessuno escluso, il programma che indaga la realtà attraverso le storie, mettendo i protagonisti al centro del racconto, senza mediazioni. Un'immersione nel reale per raccontare i fatti, i problemi, le opinioni e le contraddizioni dell’attualità dove? tutti sono ammessi al racconto grazie alla propria esperienza diretta.Nella prima puntata di Nemo protagonista ...

Insigne bomber di Champions : dal 2013 nessun italiano come lui : Da quando partecipa alla Champions, edizione 2013/2014, è l'italiano che ha segnato di più nel torneo. C'è chi ha fatto meglio di lui in carriera, ma non in questi ultimi anni. Una speciale classifica ...

Giuseppe Conte - lo spread e lo scontro con Ue - Matteo Salvini e luigi Di Maio : 'Nessun stritolamento' - ma... : 'Nel governo vogliamo e dobbiamo mandare un messaggio di fiducia', spiega, di fatto però confermando le dichiarazioni del suo ministro dell'Economia, Giovanni Tria : 'Se lo spread si alzasse ancora, ...