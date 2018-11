Inter | Marotta in Cina incontra Zhang | accordo a un passo

Inter - si avvicina il sì di Marotta : è in Cina per firmare il contratto : Beppe Marotta è sbarcato ieri a Nanchino dove sarà ospite del gruppo Suning, proprietario dell’Inter. L’ex amministratore delegato della Juventus, che ha dato l’addio ai bianconeri poche settimane fa, è in Cina per discutere con la famiglia Zhang dei dettagli del contratto con cui si legherà ai nerazzurri. Come già successo in passato ad altri dirigenti – ad esempio Walter Sabatini – la visita nella sede del ...

Ricorrenti DS 2011 : L’avvocato Marotta Interviene sul rinvio dell’udienza della Consulta : Abbiamo intervistato l’Avv. Pasquale Marotta, conosciuto a livello nazionale per le sue competenze in ambito amministrativo, in merito al rinvio dell’udienza della Consulta prevista per il 20 novembre 2018 che avrebbe potuto rendere giustizia, dopo 7 anni, ai quasi 900 Ricorrenti Dirigenti Scolastici 2011 in attesa di porre fine all’annosa questione generata dai commi 87-88-89-90 della L. 107/2017 grazie alla quale sono state sanate le posizioni ...

Inter - nasce la squadra di Beppe Marotta : voci sul colpo clamoroso - arriva il fenomeno : nasce la nuova Inter di Beppe Marotta . E già circolano indiscrezioni in grado di far sognare il popolo nerazzurro. Il mercato del futuro è già in progettazioni e gli obiettivi sono ambiziosi. Tra ...

Inter - Marotta lancia la sfida alla Juve : contatti avviati per Tonali : Beppe Marotta lancia il guanto di sfida alla Juventus sul mercato. Come scrive il Corriere dello Sport, il prossimo dirigente dell'Inter ha avviato i contatto per Sandro Tonali , stellina del Brescia , seguito dai bianconeri, ma anche da Milan e Roma.

Inter - il piano di Suning e Marotta : Martial primo obiettivo (RUMORS) : Manca solo l'ufficialità, ma ormai si può dire che Giuseppe Marotta sta per diventare un nuovo dirigente dell'Inter. Resta da stabilire il ruolo che ricoprirà l'ex amministratore delegato della Juventus, il quale ha annunciato il suo addio alla società bianconera dopo il big-match vinto contro il Napoli. Al momento si parla di accordo triennale tra il dirigente varesino e il club milanese, con un ingaggio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 ...

Inter - il possibile arrivo di Marotta potrebbe rivoluzionare l'undici di Spalletti (RUMOR) : Manca ancora qualche dettaglio ma ormai si può affermare che Giuseppe Marotta potrebbe diventare un nuovo dirigente dell'Inter, anche se è ancora da chiarire il ruolo. L'ex amministratore delegato della Juventus ha annunciato l'addio al club bianconero dopo il match di campionato vinto contro il Napoli e da allora i contatti con il neo presidente, Steven Zhang, sono stati frequenti: tra qualche giorno infatti ci sarà anche l'incontro con il ...

Inter - l'ad Antonello apre all'arrivo di Marotta : è un grande manager : Professionisti, esperti, dirigenti del mondo dello sport business a confronto, per definire lo stato dell'arte e gli scenari futuri , e futuribili, del sistema-sport italiano. Sistema calcio Al ...

Marotta-Inter - arrivano conferme : l’ad Antonello gli dà il “benvenuto” : Beppe Marotta potrebbe essere il prossimo innesto in ambito dirigenziale dell’Inter targata Suning, arrivano conferme da più fronti “Beppe Marotta è un grande manager, chiunque possa dare un contributo è il benvenuto. In questa fase bisogna sempre aspettare. Come in tutti i business, finché non c’é la firma non si può dire che le cose siano fatte“. Lo ha detto l’ad dell’Inter, Alessandro Antonello, sul ...

Marotta all'Inter - Antonello : 'Sarebbe il benvenuto - ma finché non c'è la firma non si può dire che è fatta' : ... e chiunque possa dare un contributo per aiutare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti è il benvenuto", ha aggiunto Antonello, a margine del Forum Sport&Business organizzato da 24Ore Eventi ...

Marotta-Inter - si chiude entro tre settimane : Juve-Inter già da rivale : Marotta-Inter, un nuovo binomio pronto ad esser ufficializzato già nei prossimi giorni. L’ex direttore generale della Juventus sarà presto il nuovo amministratore delegato dell’Inter. A confermarlo è stato lo stesso ex dirigente juventino il quale ha rafforzato l’idea di un suo pronto e imminente trasferimento in nerazzurro. Una nuova avventura che potrà presto essere ufficializzata. […] L'articolo Marotta-Inter, si ...

Inter - Antonello : «Marotta? Grande manager ma senza firma bisogna aspettare» : «Beppe Marotta è un Grande manager, ma bisogna sempre aspettare. Finché non c'è la firma non si può dire che le cose siano fatte», ha detto l'ad dell'Inter. L'articolo Inter, Antonello: «Marotta? Grande manager ma senza firma bisogna aspettare» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Antonello : 'Marotta all'Inter? Fino a quando non c'è la firma...' : Così Alessandro Antonello , amministratore delegato dell' Inter , ha parlato a margine del 3° Forum Sport & Business organizzato da 24ORE Eventi in collaborazione con Il Sole 24 ORE e con il ...

Antonello : 'Marotta all'Inter? Finché non ci sono le firme...' : Così Alessandro Antonello , amministratore delegato dell' Inter , a margine del 3° Forum Sport & Business. 'Marotta è un grande manager, ma in questa fase bisogna sempre aspettare. sono manager ...

Inter - Antonello : “Marotta? Chiunque possa dare un contributo è il benvenuto” : “Marotta all’Inter? Come abbiamo sempre detto il nostro progetto è quello di crescere, Chiunque possa dare un contributo per aiutare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti è il benvenuto“. Così Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, a margine del terzo Forum Sport & Business organizzato da 24ORE Eventi in collaborazione con Il Sole 24 ORE e con il Patrocinio del Coni.”Marotta è ...