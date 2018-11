Inter | Lautaro Martinez in cerca di riscatto dopo un inizio di stagione altalenante

Inter - Icardi : 'Con Lautaro faremo cose importanti' : ROMA - 'Io e Lautaro siamo sempre insieme, stiamo cercando di prendere qualcosa l'uno dall'altro per fare cose importanti'. Mauro Icardi benedice l'accoppiata nerazzurra nella Nazionale argentina ...

Inter - Gabigol torna a gennaio? Intanto Icardi elogia Lautaro : Inter-Gabigol, SECONDO TEMPO– Fino alla sconfitta contro l’Atalanta erano stati due mesi praticamente perfetti per l’Inter. 7 vittorie consecutive in campionato, il pareggio casalingo contro il Barcellona, il derby vinto all’ultimo minuto, e i primi sogni scudetto che hanno animato i sonni dei tifosi nerazzurri. Il 4-1 subìto a Bergamo, però, ha svegliato tutti e […] L'articolo Inter, Gabigol torna a gennaio? Intanto Icardi elogia ...

Inter - Icardi : "Lautaro - che feeling". E Gabigol : "Santos - vado via" : "Io e Lautaro siamo sempre insieme, stiamo cercando di prendere qualcosa l'uno dall'altro per creare cose importanti". C'è un pizzico di Inter che arriva direttamente da Ezeiza dove l'Argentina ha ...

Inter - Icardi : "Io e Lautaro vogliamo creare qualcosa di importante" : Progetto denominato "Coppia gol": Icardi e Martinez stanno lavorando per fare le fortune di Inter e Argentina . Parola di Mauro: "Io e Lautaro siamo sempre insieme, cercando di prendere qualcosa l'uno ...

Inter - 12 i nazionali. Icardi-Lautaro in coppia? Vecino-Miranda contro : Sono partiti in dodici: uno è rimasto a casa per un infortunio al ginocchio, non preoccupante, l'altro perché la federazione ha sbagliato indirizzo email . Casi particolari di Asamoah e Keita a parte, ...

Inter : no al Racing per Lautaro : Lautaro Martinez non si muove da Milano. Come scrive la Gazzetta dello Sport , l'Inter ha respinto l'offensiva del Racing Club di Avellaneda, che rivoleva l'attaccante argentino con la formula del prestito.

Inter - pronto il rinnovo per Lautaro Martinez : “sono qui perché l’ho scelto io - mio godo ogni momento” : L’attaccante dell’Inter ha parlato del suo futuro, sottolineando di voler proseguire la sua esperienza in nerazzurro. Intanto è pronto il rinnovo del suo contratto, la cui scadenza passerà dal 2023 al 2024 Nonostante le 7 presenze stagionali e i 294 minuti trascorsi in campo, Lautaro Martinez resta un punto fermo dell’Inter del futuro. L’argentino non ha nessuna intenzione di lasciare i colori nerazzurri, come ...

Lautaro giura amore all'Inter : "Ho scelto io di venire qua" : Prima di partire per l'Argentina dove giocherà con la Nazionale, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Inter Tv, ribadendo il suo attaccamento al club nonostante lo scarso utilizzo. "Giocare ...

Inter - Lautaro Martinez chiede spazio : “il mister non mi fa giocare - do il massimo in allenamento” : Lautaro Martinez sta cercando di farsi spazio nell’Inter, nonostante il minutaggio concessogli da Spalletti sia molto limitato Lautaro Martinez è stato convocato nella Nazionale argentina, nonostante le poche gare giocate da titolare con l’Inter di Spalletti. Il calciatore, parlando ai media argentini, ha spiegato quanto sta accadendo in casa nerazzurra, con Icardi che sta prendendo tutto il minutaggio nel ruolo di centravanti: ...

Inter - Cruciani sorprende tutti : 'Lautaro Martinez sembra un bidone' : Uno degli acquisti più cari della scorsa estate dell'Inter è stato quello dell'attaccante argentino, Lautaro Martinez. Il classe 1997 è arrivato dal Racing Avellaneda per poco più di venti milioni di euro in un'operazione perfezionata dal direttore sportivo, Piero Ausilio, subito dopo la chiusura della finestra di mercato di gennaio dello scorso anno. Il ds nerazzurro, infatti, è volato in Argentino trovando l'accordo con il club attraverso ...

Inter-Genoa - le pagelle : Brozovic è davvero Epic - Lautaro Martinez in ombra : pagelle INTER HANDANOVIC 6 Quello che combina sul retropassaggio di de Vrij è da esame di coscienza. Per il resto, una gara normale. D'AMBROSIO 5.5 Pronti via e viene ammonito. Spesso in ritardo. DE ...

Inter-Genoa : fuori Icardi - c'è Lautaro : ANSA, - MILANO, 3 NOV - fuori Mauro Icardi, dentro Lautaro Martinez: è questa la novità più importante nella formazione titolare dell'Inter per la gara col Genoa. Il tecnico Luciano Spalletti sceglie ...

Inter-Genoa - le probabili formazioni : occasione per Lautaro : Il bilancio degli ultimi dieci precedenti di Inter-Genoa è perfettamente in equilibrio: cinque vittorie per l’Inter, cinque per il Genoa, sempre ottenute dalla squadra che giocava in casa. A San Siro, oggi pomeriggio, i nerazzurri hanno quindi un dato in più dalla loro parte, oltre alle sei vittorie consecutive in campionato. Il secondo posto appena […] L'articolo Inter-Genoa, le probabili formazioni: occasione per Lautaro proviene ...

Inter - Lautaro titolare : vuole prendersi club e Argentina : Un mese fa la prima notte da re a San Siro sembrava aver messo il timbro sulla consacrazione italiana del Toro. Poi, dopo il gol al Cagliari più nulla. Brutto anche il capitolo Champions League: in ...