Blastingnews

: #Andersen rinnova con la @sampdoria fino al 2022: l’@Inter continua a corteggiarlo comunque per il futuro @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Andersen rinnova con la @sampdoria fino al 2022: l’@Inter continua a corteggiarlo comunque per il futuro @SkySport #calciomercato - ArmandoAreniell : Inter, Andersen sarebbe il primo obiettivo per la difesa (RUMORS) - internewsit : Attenta Inter, scoppia l'asta per Andersen? Scende in campo lo United - -

(Di domenica 18 novembre 2018) Una delle rivelazioni del campionato italiano, in questa prima parte della stagione, è stato sicuramente il centrale danese della Sampdoria, Joachim. Arrivato nell'estate del 2017 dal Twente, il giocatore, dopo un anno di apprendistato, in questa stagione si è preso il posto da titolare fisso nell'undici di Marco Giampaolo, che lo ha sempre schierato nelle dodici partite di campionato disputate fino a questo momento. Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno attirato l'attenzione dei top club italiani ed esteri, con l'che in questo momento sembra essere in pole position per accaparrarselo.come Skriniar L'vuole ripetere con Joachiml'operazione messa a segno nell'estate del 2017 con Milan Skriniar, acquistato dalla Sampdoria per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro. La ...