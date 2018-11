Insalate pronte con batteri resistenti agli antibiotici | lo riporta uno studio tedesco

Blastingnews

: Insalate pronte, piene di batteri resistenti agli antibiotici, ecco cosa dicono gli esperti - ChiaraCiv : Insalate pronte, piene di batteri resistenti agli antibiotici, ecco cosa dicono gli esperti - Pupugnao : Allarme Insalate pronte, piene di batteri resistenti agli antibiotici - AssicurazioniAt : Allarme Insalate pronte, piene di batteri resistenti agli antibiotici -

(Di domenica 18 novembre 2018) Nei supermercati vi è una notevole presenza di prodotti già pronti per l'uso, confezionati in appositi contenitori. Nell'ambito di questa prolifica varietà di offerte rientrano anche leate e imbustate. È risaputo già da un po' di tempo che questi vegetali crudi possano risultare contaminati dapotenzialmente nocivi per la salute dell'uomo. Di recente, però, unoeffettuato dall'Istituto Julius Kuhn e dall'Istituto federaleper la valutazione del rischio, pubblicato sulla rivista mBio (gestita dalla Società americana di microbiologia), ha evidenziato che all'interno delle verdure imbustate potrebbero esserci anche deiconAndreas Hensel, presidente dell'Istituto federaleper la valutazione del rischio, ha spiegato che iche sviluppano una ...