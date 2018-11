Inps | ora cambia la governance | il presidente Boeri al capolinea

Inps : posti fissi a segno meno - boom dei lavoratori a termine - +27 - 9% - : segno meno per i posti di lavoro stabili, crescono quelli a termine . Questa la fotografia scattata dall'Osservatorio dell'Inps sui lavoratori dipendenti del settore privato , esclusi operai agricoli ...

Inps : calano posti fissi - boom dei lavoratori a termine - +27 - 9% - : Roma, 15 nov., askanews, - calano i posti di lavoro stabili, crescono quelli a termine. E' quanto rileva l'osservatorio dell'Inps sui lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi operai agricoli ...

Inps - la Corte di Cassazione dà ragione alla funzionaria che denunciava l’assenza di concorsi. Ma è ancora demansionata : La Cassazione dà ragione alla funzionaria dell’Inps di Crotone punita e demansionata più volte per aver preteso di sapere se il proprio diretto superiore gerarchico avesse mai svolto un concorso pubblico, come prevede la legge. alla saga di Maria Teresa Arcuri si aggiunge così un nuovo capitolo, rovinoso per l’Istituto e di parziale soddisfazione per la dipendente che tra 10 mesi andrà in pensione, senza le mansioni collegate alla sua qualifica ...

Concorso Inps 967 posti : le nuove date delle prove orali : Sono state rese note le nuove date delle prove orali del del Concorso Inps 967 posti di Consulente protezione sociale. Dopo la pubblicazione della prima tranche di prove (29 ottobre-5 dicembre 2018), ecco ora le nuove convocazioni che si terranno dal 10 dicembre al 18 dicembre 2018, a ridosso del Natale. Come la stessa Inps ha scritto nella sua nota sul portale, per la calendarizzazione delle prove orali la commissione esaminatrice ha estratto ...

Pensioni Quota 100. Allarme rosso lanciato dall’Inps : voragine da 100 miliardi : L’Italia grilloleghista rischia di affondare. A sostenerlo non solo gli osservatori internazionali, ma anche chi ha il quadro reale dei

Visite fiscali Inps per malattia : quali lavoratori sono più a rischio? : Ogni anno i medici dell’Inps fanno circa un milione di Visite fiscali i lavoratori che si assentano per malattia. La visita fiscale è una visita di controllo che ha la finalità di controllare l’effettività dello stato di malattia del lavoratore e la correttezza della prognosi. In realtà, la percentuale che un lavoratore malato riceva la visita dall’Inps è del 5%, tuttaviavi sono dipendenti ch ehanno maggiori probabilità di essere ...

Manovra - Boeri - Inps - : dare risorse a chi non lavora è sbagliato : "Trasferire risorse da chi lavora a chi non lavora è un percorso sbagliato. Ci vuole più lavoro, il che significa pensioni più alte". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, aggiungendo: "Il ...