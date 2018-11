Inghilterra | Southgate incorona Kane | “È il migliore al mondo nel suo ruolo”

calcioweb.eu

(Di domenica 18 novembre 2018) La vittoria contro la Croazia del pomeriggio ha permesso all’di accedere alle final four di Uefa Nations League. Nel 2-1 di Wembley, arrivato in rimonta, ancora una volta si è dimostrato decisivo Harry, che è stato elogiato nel post gara dal commissario tecnico. Secondo il tecnico, il capocannoniere dell’ultimo mondiale è il miglior centravanti del. “è il miglior attaccante del, è il miglior tiratore di calci di rigore. Harry è un leader, crediamo tutti in lui e nella sua guida. Ha molta fame e vuole portare la sua Nazionale tra le migliori del“. Il selezionatore della Nazionale inglese, poi, ha difeso la tanto bistrattata Nations League: “Il Mondiale è più reclamizzato, ma la Nations League è un’altra importante vetrina per confrontarsi con le squadre più forti. Non siamo perfetti e lo sappiamo, ma ...