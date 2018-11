calcioweb.eu

: #Inghilterra, #Rooney accusa: 'Alcuni ex sono invidiosi di questa Nazionale' - CalcioWeb : #Inghilterra, #Rooney accusa: 'Alcuni ex sono invidiosi di questa Nazionale' - ItaSportPress : Rooney: 'Alcune leggende sono gelose di questa Inghilterra...' - - GenoveseGiusy : RT @GolDiTacco: #Calcioestero E’ andato in scena ieri l’epilogo di quell’opera degna dei migliori palcoscenici mondiali che ha commosso e a… -

(Di domenica 18 novembre 2018) Nell’amichevole giocata contro gli Stati Uniti giovedì, Wayneha messo fine alla sua storia con l’, dopo 120 presenze e il record di gol realizzati. Adesso, l’ex numero 10 dei Tre Leoni, ha dichiarato di sostenere la giovane Nazionale guidata da Southgate, al contrario di quanto fanno altri celebri ex. Secondo Wazza, infatti, alcune vecchie glorie sarebbero invidiose dei risultati positivi conseguiti da Kane e compagni, proprio oggi qualificatisi alle final four della Uefa Nations League: “Io non invidioso. Fare diversamente mi sembrerebbe sbagliato…un fan disquadra, voglio che l’faccia bene. Ho parlato con alcuni ex della nazionale. So che non riescono a fare i conti col fatto che adesso l’sta facendo bene“. “Ho dato tutto quando giocavo con l’, ma non è stato abbastanza per ...