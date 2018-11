Infortunio per Vrsaljko con la Croazia

Infortunio Vrsaljko : Inter in ansia per il croato : Infortunio Vrsaljko, il calciatore della Croazia ha lasciato il campo dopo meno di mezz’ora di gioco contro l’Inghilterra Infortunio Vrsaljko, il terzino dell’Inter si è fatto male durante la gara tra Croazia ed Inghilterra. Dopo meno di mezz’ora di gioco il calciatore ha chiesto il cambio al proprio tecnico Dalic, il quale ha inserito Milic al suo posto. Non è ancora nota l’entità del problema fisico, ma il ...

Juventus - Infortunio Khedira : a rischio per la Spal : Juventus, infortunio Khedira – Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Sami Khedira, tra i pochi rimasti ad allenarsi alla Continassa durante la pausa per le nazionali, si è infortunato in una delle ultime sessioni. Il centrocampista tedesco, rientrato in gruppo da circa due settimane dopo un altro problema fisico, ha infatti subito una distorsione alla caviglia […] L'articolo Juventus, infortunio Khedira: a rischio per la Spal ...

Infortunio Khedira – Nuovi guai per la Juventus - il tedesco si ferma ancora : diagnosi e tempi di recupero : Nuovo Infortunio per Sami Khedira, costretto a fermarsi durante l’ultimo allenamento con i compagni, non convocati in nazionale: distorsione alla caviglia per il tedesco Solitamente la sosta per le partite delle nazionali porta con sè diversi guai fisici e brutte notizie per i club, ma questa volta, la Juventus i problemi li ha a Torino e non in giro per il mondo. Si ferma ancora per Infortunio Sami Khedira, non convocato dalla ...

Infortunio Romagnoli - assenza lunga ed emergenza difesa per Gattuso : le soluzioni tattiche : Infortunio Romagnoli – Col passare dei giorni le informazioni provenienti dall’infermeria di Milanello somigliano sempre più a un bollettino di guerra. L’ultimo ad aver accusato un problema abbastanza serio è Alessio Romagnoli, che ha abbandonato il ritiro della Nazionale per una presunta contrattura. In realtà, la risonanza di oggi ha evidenziato una lesione al polpaccio, che lo costringerà a rimanere lontano dai campi ...

Infortunio Khedira – Nuove brutte notizie sulle condizioni del centrocampista della Juventus Sami Khedira. Il tedesco ha subito una brutta distorsione alla caviglia che necessita di controlli specifici. Questi dovrebbero essere realizzati nelle prossime ore. Sfortunatissimo Khedira, che era appena tornato a disposizione di Allegri.

Juventus - Infortunio Pjanic meno grave del previsto : disponibile per la Spal : La voce infortunio Pjanic alla Continassa può essere archiviata, si è trattato soltanto un lieve affaticamento muscolare, che verrà valutato la prossima settimana. A questo punto non è in dubbio la sua partecipazione al match con la Spal in programma sabato 24 alle 18 allo Stadium. -> Leggi anche Juventus, paura Pjanic: uscito per affaticamento […] L'articolo Juventus, infortunio Pjanic meno grave del previsto: disponibile per la Spal ...

Basket - Olimpia Milano : ancora un Infortunio per Nedovic : Olimpia Milano, Nedovic ancora una volta alle prese con problemi muscolari, Pianigiani dovrà fare a meno del serbo Olimpia Milano, arrivano pessime novità dall’infermeria, Nedovic è costretto a fermarsi ai box ancora una volta. Da poco rientrato da un problema muscolare, il play milanese ha giocato in Eurolega giovedì contro il Darussafaka, ma proprio in quell’occasione ha sentito ancora una volta “tirare” ...

Basket - nuovo Infortunio per Nemanja Nedovic : tegola per l’Olimpia Milano : La sfortuna si è accanita su Nemanja Nedovic, giocatore dell’Olimpia Milano che è incappato in un nuovo infortunio. La guardia serba ha subito una recidiva dell’infortunio occorso tre settimane fa, ovvero una lesione dell’adduttore della coscia sinistra. Il giocatore era in campo nella vittoria di ieri contro il Darussafaka Istanbul in Eurolega, uno scontro di gioco purtroppo ha riproposto il problema fisico e ora il balcanico ...

Infortunio Adjapong - Sassuolo nei guai : tempi di recupero che si preannunciano lunghi : Infortunio Adjapong – “Claud Adjapong, causa Infortunio riportato ieri nel corso della partita Italia-Inghilterra, è rientrato questa mattina dal ritiro della Nazionale Under 21 sottoponendosi ad accertamenti diagnostici specifici che hanno evidenziato la frattura composta della diafisi distale del perone della gamba sinistra. Nei prossimi giorni saranno fatti ulteriori accertamenti e valutazioni”, questo il comunicato ...

Milan - Infortunio Bonaventura : conferme sull'operazione - stop lungo : Sky Sport ha dato ulteriori conferme su questa voce pochi minuti fa. L'unico dubbio, a quanto pare, è sul chirurgo che eseguirà l'operazione. Da Coverciano è arrivata un’altra brutta notizia sul fronte infortuni. Alessio Romagnoli ha lasciato il ritiro della Nazionale per una contrattura muscolare.--Ma negli ultimi giorni sono negative anche le indiscrezioni per quanto riguarda Giacomo Bonaventura. Il centrocampista, infatti, si sottoporrà ...

Infortunio Manolas - primi esami per il difensore greco : confermata la distorsione : Infortunio Manolas – Il difensore greco della Roma, uscito al 28′ dal match tra la sua Nazionale e la Finlandia, ha svolto i primi accertamenti per il problema alla caviglia occorsogli. Il responso è di lieve distorsione alla caviglia, che se da un lato esclude un Infortunio serio dall’altro lascia comunque in dubbio la sua presenza almeno per le partite decisive contro Udinese e Real Madrid. In più pochi giorni dopo la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019. Infortunio per Peterlini - Bassino : “Voglio far bene anche in slalom” : Torna la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile con il secondo appuntamento stagionale: a Levi, in terra finlandese, va in scena lo slalom speciale sabato nella mattinata italiana. Saranno cinque le azzurre presenti sulle nevi finniche: Irene Curtoni, Chiara Costazza, Marta Bassino, Roberta Midali e Martina Peterlini, con quest’ultima che sarà al via nonostante una frattura del setto nasale che si è procurata nel riscaldamento della ...