Influenza | è allarme | 3 milioni di italiani a letto | tra dicembre e gennaio il picco di

Influenza - è già allarme : 3 milioni di italiani a letto - tra dicembre e gennaio il picco di contagi : L'Influenza metterà a letto oltre 3 milioni di italiani. Sono queste le stime fatte dalla Società italiana di malattie infettive e tropicali, Simit, dopo i primi numeri...

Vaccino antInfluenzale - allarme fake news dell'Agenzia Italiana del Farmaco : Il Dr. Paolo Toniolo, medico specialista in igiene e medicina preventiva, in un'intervista per il quotidiano La Repubblica ha smontato numerosi falsi miti riguardo l'influenza e il Vaccino antinfluenzale. Il suo intervento segue quello dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che ieri è dovuta intervenire con un comunicato ufficiale per smentire le fake news circolanti nei giorni scorsi, secondo le quali il nuovo Vaccino antinfluenzale della ...

Influenza - allarme “ufficite” : ecco come evitare il contagio dei malanni di stagione tra colleghi : Gli sbalzi di temperatura che stanno caratterizzando l’autunno e l’arrivo dei primi freddi, hanno dato inizio alla stagione dei malanni: si stima che quest’anno l’Influenza colpirà circa 5 milioni di italiani, con una prima ondata di contagi avvenuta già a fine settembre. Le malattie a diffusione aerea trovano spesso proprio negli uffici le condizioni perfette per diffondersi e perseverare. Top Doctors®, la piattaforma online che seleziona e ...

Influenza - i medici "Fate il vaccino entro Natale" / Video - è allarme in Italia : pericolo per gli anziani : I medici consigliano per l'Influenza di fare il vaccino entro Natale. È allarme soprattutto per gli anziani e per i soggetti a rischio cronico. Ora è arrivato il momento di difendersi.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:27:00 GMT)