calcioweb.eu

: Incredibile #Sturridge, scommesse sul passaggio all'Inter: adesso rischia grosso - CalcioWeb : Incredibile #Sturridge, scommesse sul passaggio all'Inter: adesso rischia grosso -

(Di domenica 18 novembre 2018)episodio che riguarda il calciatore Daniel, l’attaccante del Liverpool è nei guai eun lungo stop. E’ stata aperta un’indagine da parte della FA, la federazione calcistica inglese per un giro di. Secondo quanto riporta il Sun, un cugino del calciatore avrebbe puntato 10mila sterline sul suo trasferimento, mentre un altro familiare avrebbe puntato sul trasferimento dell’attaccante al West Bromwich, affare poi andato in porto. L’attaccante ha tempo ino alle 18 di martedì 20 novembre per rispondere alle accuse,una sanzione economica fino alla squalifica. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolosulall’Inter:sembra essere il primo ...