Incidente stradale nel teramano perde la vita 22enne | ferito gravemente coetaneo

Incidente stradale a Modica tra corso Umberto e piazzale Falcone Borsellino : Una 17enne è rimasta ferita sabato sera in un Incidente stradale avvenuto tra corso Umberto e piazzale Falcone Borsellino a Modica.

Maltempo - forte pioggia in Salento : grave Incidente stradale : Un’ondata di Maltempo sta interessando il Salento, con temperature in forte calo e piogge diffuse che creano disagi alla circolazione stradale. Proprio all’asfalto reso viscido dalla pioggia sembra essere dovuto un grave incidente stradale avvenuto stamattina, alle 9, sulla Provinciale che collega Aradeo a Noha, frazione di Galatina: una donna di 46 anni ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada. Sul posto sono giunti ...

Incidente stradale nella notte a Châtillon - un morto Aosta - Si tratta di un uomo della media valle - che ha perso il controllo dell'Opel ... : Una vittima è il bilancio di un Incidente stradale, verificatosi nella notte. Si tratta di un uomo della media valle le cui generalità non sono ancora state rese note che viaggiava lungo la Statale 26,...

Incidente stradale mortale a Châtillon - AostaOggi.IT : 0 0 0 s2smodern powered by social2s Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Deceduto il conducente di un'automobile CHATILLON. Incidente stradale mortale nella ...

Incidente stradale - due morti : un 16enne e un 55enne : Due morti, un 16enne e un 55enne, e quattro feriti. E' il bilancio di un Incidente stradale avvenuto poco dopo mezzogiorno nel Nisseno.

Incidente stradale - auto cappotta sulla Modica Ispica : un ferito : Incidente stradale autonomo stamattina sulla Modica Ispica. Un'auto, guidata da un giovane, si è cappottata nei pressi del Borgo Don Chisciotte.

In coma dopo un Incidente stradale si sveglia dopo 12 anni : Per 12 anni i suoi occhi hanno visto solo il buio, coma profondo e le speranze ridotte al minimo. Il calvario di Wang Shubao era iniziato nel 2006 quando, 36enne, era rimasto vittima di un incidente stradale. Terribile la diagnosi: tetraplegia e coma. Una situazione devastante che avrebbe scoraggiato chiunque ma non la mamma di Wang – oggi 75enne – che, giorno dopo giorno, è rimasta al fianco del figlio fino a quando non ha riaperto, ...

Caronia - ME - : morto - in un Incidente stradale : Nella mattinata odierna, si è registrato un incidente mortale a Caronia , ME, . Il 76enne Antonio Calco, ha impattato col proprio fuoristrada in un terrapieno. L'uomo e morto sul colpo. In sua ...

Addio Raffaele : il giovane di San Giuseppe Vesuviano si spegne per un Incidente stradale : Raffaele Ammirati stava lottando tra la vita e la morte dopo quel tragico incidente in moto [VIDEO], avvenuto il 21 ottobre scorso, tra Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano. Il suo cuore ha smesso di battere nella tarda mattinata di oggi dopo dieci giorni di agonia. Il tremendo schianto in moto Il diciassettenne era rimasto vittima di un incidente appena 10 giorni fa, mentre viaggiava a bordo del suo scooter in Via San Leonardo, strada spesso ...

Ritrovato Alessandro Fede - il giovane scomparso dopo un Incidente stradale a Modica : Alessandro Fede, il giovane scomparso misteriosamente dopo un incidente d'auto avvenuto a Modica lo scorso 26 ottobre, è stato Ritrovato. Il giovane era a Sampietri, a pochi chilometri dal luogo della scomparsa. A darne notizia Roberto Ammatuna il sindaco di Pozzallo, il comune di residente di Alessandro: "A breve riabbraccerà la sua famiglia".Continua a leggere

L’Uomo del Giorno : Vincenzo Guerini - ha dovuto ritirarsi a 22 anni per un Incidente stradale : Vincenzo Guerini è nato a Sarezzo, il 30 ottobre 1953, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Da giocatore, ha dovuto ritirarsi a 22 anni per un incidente stradale, ma ha avuto il tempo di giocare in Serie A e in nazionale; da tecnico, ha guidato alla prima promozione nella massima serie l’Ancona. Dal luglio 2011 torna alla Fiorentina, con l’incarico di club manager, ovvero la gestione dei rapporti della società ...

Incidente stradale sulla Comiso - Santa Croce Camerina : un ferito : Tre auto coinvolte e un ferito. E' il bilancio dell'Incidente stradale avvenuto, intorno alle 19 sulla Sp 20, la Comiso - Santa Croce Camerina

Milano - muore a 31 anni in un Incidente stradale : doveva sposarsi a breve : La tragedia di Elisa, in auto con il fidanzato e una coppia di amici. Ad Arluno l'auto ha sbandato, le due ragazze sono state sbalzate a decine di metri

Incidente stradale in Viale Amendola. Coinvolta anche un'auto della Protezione civile : La Spezia - Incidente stradale nel pomeriggio tra Viale Amendola e Via Garibaldi. Per dinamiche in fase di accertamento, alle 15 circa, un fuoristrada della Squadra antincedio della Protezione civile ...