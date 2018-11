Incendio nel Maceratese | morti mamma e figlio | vigili del fuoco salvano il padre disabile

fanpage

(Di domenica 18 novembre 2018) Nella notte tra sabato e domenica due persone, una donna e suo, sono morte a causa di undivampato in una casa di campagna a Sarnano, in provincia di Macerata. Una terza persona, un uomo, è stata messa in salvo daidel. Le cause dell’sono ancora da accertare.