Incendio in una abitazione a Sarnano | muoiono madre e figlio disabile

Incendio devasta una casa : mamma e figlio morti nel sonno : Il dramma a Sarnano, in provincia di Macerata. I vigili del fuoco riescono a salvare il padre disabile, nulla possono fare...

Macerata - Incendio in una villetta : morte due persone : I primi a intervenire nella casa dove vivevano tre persone, di cui due disabili, sono stati i carabinieri. Gli uomini dell'arma hanno salvato dalle fiamme, che sono divampate nella notte in una casa a due piani di Sarnano, vicino a Macerata, un uomo, ma non sono riusciti a fare nulla per la moglie e il figlio. I due carabinieri sono stati sopraffatti dal fumo e sono stati ricoverati per intossicazione. I vigili del fuoco, arrivati subito dopo ...

Principio di Incendio in una carrozza : evacuato il treno Biella-Novara : Principio d’incendio sotto una delle carrozze del treno Biella-Novara che si è dovuto fermare oggi a Candelo (Biella), a pochi chilometri della stazione biellese di San Paolo. Le fiamme sono state subito spente dal personale delle Ferrovie con gli estintori presenti sul treno mentre i passeggeri sono stati fatti scendere in attesa dei vigili del fuoco. Dopo aver accertato che l’incendio era spento, il treno è stato fatto ripartire ...

dopo averla vista in versione attrice nel film A Star Is Born, Lady Gaga stupisce ancora e veste i panni della volontaria. Stavolta, però, niente set o macchine da presa: la popstar americana ...

Incendio in centro - evacuata una palazzina : È stata necessaria l'evacuazione di un'intera palazzina a scopo precauzionale a via Europa a San Giuseppe Vesuviano a seguito di un Incendio avvenuto questa sera. Ad andare a fuoco è stata un'...

Pisa. Incendio in una discarica non autorizzata nei pressi di un campo rom : Le fiamme si sono levate alte alla periferia di Pisa in una discarica non autorizzata nei pressi di un campo

Modica - Incendio in una casa in corso Mazzini : Un incendio , probabilmente per un corto circuito, è scoppiato in un'abitazione in corso Mazzini a Modica. Anziana di 88 anni trasportata in ospedale.

Scoppia un Incendio in una casa a Palermo : edificio evacuato in via Ciaculli : Un incendio è divampato in un appartamento in via Ciaculli a Palermo. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Ci sono anche gli agenti della polizia municipale, che ha transennato l'...

Foggia : Incendio in una baraccopoli - un ferito grave : L'uomo, un cittadino straniero, ha riportato ustioni sull'80% del corpo, è stato ricoverato con prognosi riservata. Le fiamme forse causate dal malfunzionamento di una bombola. Due sere fa un altro ...

Rifiuti : nuovo Incendio in una ditta nel Milanese : Il rogo all'alba a Peschiera Borromeo: le fiamme hanno semidistrutto una azienda di raccolta e smaltimento. Le indagini dei carabinieri

Incendio nel Reggiano - morta una donna : ANSA, - REGGIO EMILIA, 26 OTT - Una donna di 64 anni è morta carbonizzata all'interno dell'appartamento in cui viveva e dove si è sviluppato un Incendio, in provincia di Reggio Emilia. Le fiamme sono ...

